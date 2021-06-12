線上認識「穿木屐躦鯪鯉」 送連粽點心盤、艾草平安皂

「穿木屐躦鯪鯉，吃肉粽配麻芛！」這是台中全台獨特的南屯端午慶典，今年因新冠肺炎停辦。台中市文化局透過網路線上活動，讓民眾在家滑手機就能認識這項台中特有的民俗節慶，民眾至台中市文化局粉絲專頁「臺中文化小尖兵」：http://www.facebook.com/TaichungCulture，回答貼文的問題並標註2位好友，就有機會抽中限量連粽三元點心盤和艾草平安皂！

端午節是一年重要的三大傳統節日，包粽子、賽龍舟、戴香包、掛菖蒲艾葉、洗午時水等，都是耳熟能詳的過節方式。

「穿木屐躦鯪鯉」是台中南屯流傳已久的民俗文化，相傳南屯墾荒時期有隻「鯪鯉」（ㄌㄚˇ ㄌㄧˋ，穿山甲）睡在地下，全身有瓦狀鱗片，被視為靈獸，認為能為地方帶來吉祥，夏日酷熱易使鯪鯉昏睡，因此人們在端午節時穿上木屐，用力踩踏地面吵醒鯪鯉，幫忙翻土以利農耕，多年發展下來，2008年被列為台中市「民俗及有關文物」類別的無形文化資產。

文化局說，這個習俗後來逐漸演變為在端午節的正午時分，由地方知名仕紳帶頭穿上長木屐，用競走比賽的方式象徵驚醒穿山甲翻身，也舉行打陀螺、抬轎比賽等傳統活動。