影／端午台中高鐵輸運 盧秀燕：返鄉人潮比上周五還少

因應端午3天連假，台中市政府在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客經過「消毒防疫門」可同時量測體溫與消毒全身。

台中市長盧秀燕前天至台中火車站視察「防疫消毒門」設置，今天再到高鐵台中站視察實際運作情形，她表示，觀察到今天高鐵台中站人潮少，有比較放心，連假期間會在景點疏導隊於人潮熱區加強宣導勿群聚，希望大家期間少外出。

盧秀燕今天在交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益陪同下至高鐵台中站視察。她說，今日是端午節連假第一天，高鐵站人潮很少，返鄉潮通常在周五開始，市府昨日偵測台中捷運、高鐵站人潮，甚至比上周五還少，顯示這次全國總動員宣導大家勿返鄉產生成效。

因應少數人移動，市府針對旅客量大的台中火車站在4道驗票閘門單一出口處，一對一設置消毒防疫門；而高鐵台中站在3處出口，共設置9座消毒防疫門，旅客經過時可測量體溫並消毒全身，民眾普遍反應不錯、接受度高。

交通局長葉昭甫說，端午連假期間在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站7座車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，採非接觸式紅外線測溫儀器及除菌燈管照射，旅客入站透過自動測溫儀量測體溫，出站後再次量測體溫並進行紫外線全身消毒。

市府在現場也派駐工作人員引導，若旅客體溫量測超過攝氏37.5度時，將由工作人員引導至一旁等待後再次量測體溫，確認不是因快走、奔跑等因素導致體溫過高。

如第二次量測體溫仍高於攝氏37.5度，將先登錄該旅客個人資料，通知防疫計程車載往鄰近醫療院所快篩站篩檢，並通知衛生局追蹤。截至昨日止，台鐵、高鐵等交通場站皆無旅客量測異常。