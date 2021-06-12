影／端午台中高鐵輸運 盧秀燕：返鄉人潮比上周五還少
因應端午3天連假，台中市政府在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客經過「消毒防疫門」可同時量測體溫與消毒全身。
台中市長盧秀燕前天至台中火車站視察「防疫消毒門」設置，今天再到高鐵台中站視察實際運作情形，她表示，觀察到今天高鐵台中站人潮少，有比較放心，連假期間會在景點疏導隊於人潮熱區加強宣導勿群聚，希望大家期間少外出。
盧秀燕今天在交通局長葉昭甫、環保局長陳宏益陪同下至高鐵台中站視察。她說，今日是端午節連假第一天，高鐵站人潮很少，返鄉潮通常在周五開始，市府昨日偵測台中捷運、高鐵站人潮，甚至比上周五還少，顯示這次全國總動員宣導大家勿返鄉產生成效。
因應少數人移動，市府針對旅客量大的台中火車站在4道驗票閘門單一出口處，一對一設置消毒防疫門；而高鐵台中站在3處出口，共設置9座消毒防疫門，旅客經過時可測量體溫並消毒全身，民眾普遍反應不錯、接受度高。
交通局長葉昭甫說，端午連假期間在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站7座車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，採非接觸式紅外線測溫儀器及除菌燈管照射，旅客入站透過自動測溫儀量測體溫，出站後再次量測體溫並進行紫外線全身消毒。
市府在現場也派駐工作人員引導，若旅客體溫量測超過攝氏37.5度時，將由工作人員引導至一旁等待後再次量測體溫，確認不是因快走、奔跑等因素導致體溫過高。
如第二次量測體溫仍高於攝氏37.5度，將先登錄該旅客個人資料，通知防疫計程車載往鄰近醫療院所快篩站篩檢，並通知衛生局追蹤。截至昨日止，台鐵、高鐵等交通場站皆無旅客量測異常。
交通局指出，今日國道大雅交流道自早上6時開始湧現車潮，環中路上匝道車隊回堵長度約1.2公里；其餘交流道周邊整體交通順暢；而中清路、台灣大道、五權西路等主要道路整體交通狀況良好，呼籲市民朋友連假期間應避免非必要的出門或旅遊。
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