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機車待轉區飛來橫禍遭重型機車猛撞！他傷重生活陷困境

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市議員吳敏濟昨日與大甲扶輪社代表致贈慰助金給陳男家屬，也希望社會善心人士發揮愛心，共同幫助陳先生一家渡過難關。圖／吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟昨日與大甲扶輪社代表致贈慰助金給陳男家屬，也希望社會善心人士發揮愛心，共同幫助陳先生一家渡過難關。圖／吳敏濟提供

台中市大甲區陳姓男子5月28日騎機車停在經國路和平路口待轉區，不幸慘遭肇事翻滾的重型機車猛烈撞擊，傷勢嚴重，家計陷入困境。台中市議員吳敏濟昨日與大甲扶輪社代表致贈慰助金給家屬，也希望社會善心人士發揮愛心，共同幫助陳先生一家渡過難關。

警方調查，事發時陳先生騎機車停在經國路待轉區停等紅燈，一輛重機突然闖越經國路，撞上和平路左轉的轎車，連續翻滾的重機直接壓在陳男身上，當場陷入昏迷，緊急送醫急救。連日來傷者經過心臟主動脈剝離支架手術、肺部出血插胸管引流血水、脾臟破裂已切除、肝臟撕裂傷、胃及腸子部份切除，並安裝人工肛門。

突遭惡耗的陳太太難過地表示，她的先生經過漫長時間的手術後，目前仍在加護病房，意識雖然已恢復，但尚未脫離危險期，每天都需注射止痛劑來緩解疼痛，未來下肢可能癱瘓，以後恐怕無法正常上班。

吳敏濟表示，陳先生是家中經濟支柱，需撫養老母親與就讀小四及小一的子女，陳太太是診所護士，難以負擔龐大的醫療費用，吳敏濟與大甲扶輪社昨日致贈一筆慰助金，並協助向區公所申請急難救助，也希望社會善心人士能發揮愛心，共同幫助陳先生一家渡過難關。

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