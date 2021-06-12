4度有確診者足跡加管制 彰化市民權市場端午人潮不見了

今天是端午節3天連假的第1天，往年各市場都是人潮洶湧，今年因新冠肺炎疫情加溫，為了避免群聚，彰化縣各市場採實聯制外，並採單一入口，彰化警方更加強整頓流動攤販，還在各市場入口管制汽車進出，採買人潮相對冷清許多，尤其彰化市民權市場最近接連被公布4次確診者足跡，影響更大，攤販及店家都哀聲嘆息。

由於市場人潮往往容易造成疫情擴散，彰化縣各市場除採實聯制，並採單一入口，進行人流管制外，在端午節前夕，彰化縣政府還加強取締流動攤販，並從昨天開始，在市場入口管制車輛進入，讓攤販大嘆逢疫情又要躲警察，求個溫飽真的好難。

民眾擔心疫情原本就減少上市場，彰化縣衛生局最近兩次公布的確診者足跡中，彰化市民權市場就占了4次，民眾更不敢上民權市場，對攤販及店家更是雪上加霜。在今天端午節連假首日，原本人聲鼎沸，車水馬景象，已不復可見，無論市場內及周邊道路都是冷冷清清，讓攤販十分無奈。

彰化市民權里里長陳孟圭也在民權市賣香腸，更能體會民權市場生意冷清的景況，他說，很多攤販及店家都備好料迎接端午節商機，沒想到遇到疫情，還4度被列為確診者足跡，讓顧客不敢上門，而警方還在市場入口管制車輛進入，民眾感不方便，就轉往周邊道路或三民市場採買，讓民權市場的攤販及店家都哀聲連連，他的電話因此都被打爆了，大嘆逢疫情求個溫飽真的好難。

陳孟圭說，雖然民權市場被公布有確診者足跡，但不僅市公所及里辦公室三天兩頭都有清消，現在反而更安全，希望民眾能持續前來採買，好讓維持店家及攤販的生計。