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豐原公有市場試辦即時影像系統 民眾查看人流免出門

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流。圖／台中市經發局提供
全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流。圖／台中市經發局提供

全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流，經發局在豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統，當地民眾只要在家使用手機，即可掌握現場人流狀況，再決定是否出門，減少群聚機會。

經發局表示，傳統市場採買人潮眾多，為加強防疫及人潮分流管制，豐原地區民眾如要前往豐原公有市場採買，可事先上網觀看人潮，再決定是否前往，除可觀看市場內消費情形外，府前街、復興路沿街狀況也可掌握，大大強化分流效果。市府將視此次試辦狀況再評估是否於其他市場加設即時影像系統。

經發局表示，豐原公有市場即時影像可至官網：https://karccj.github.io/stream/ 觀看，讓民眾在家就可先了解市場人流。請民眾減少不必要的出門，如要出門採買，盡可能一次買足，買好就走，降低群聚風險，並全程佩戴口罩、配合體溫量測、手部消毒及實聯制等各項防疫措施，共同防堵疫情，安心守護你我的健康。

台中市豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統，當地民眾只要在家使用手機，即可掌握現場人流狀況，再決定是否出門。圖／台中市經發局提供
台中市豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統，當地民眾只要在家使用手機，即可掌握現場人流狀況，再決定是否出門。圖／台中市經發局提供
全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流，並在豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統。圖／台中市經發局提供
全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流，並在豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統。圖／台中市經發局提供

傳統市場 疫情 口罩

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