豐原公有市場試辦即時影像系統 民眾查看人流免出門

全國防疫三級警戒延至6月28日，台中市提倡傳統市場以身份證字號尾數分流，經發局在豐原公有零售市場內及周邊道路試辦建置即時影像系統，當地民眾只要在家使用手機，即可掌握現場人流狀況，再決定是否出門，減少群聚機會。

經發局表示，傳統市場採買人潮眾多，為加強防疫及人潮分流管制，豐原地區民眾如要前往豐原公有市場採買，可事先上網觀看人潮，再決定是否前往，除可觀看市場內消費情形外，府前街、復興路沿街狀況也可掌握，大大強化分流效果。市府將視此次試辦狀況再評估是否於其他市場加設即時影像系統。