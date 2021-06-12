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挺做工的人！台中大型公共工程工地 設勞工用餐休息區

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市在無工務所的工地可尋找通風良好處，設置太陽傘或歐式棚帳架並放置桌椅，無論室內外桌位皆配置隔板、採梅花座位，防疫同時保障勞工權益。圖／台中市建設局提供
台中市在無工務所的工地可尋找通風良好處，設置太陽傘或歐式棚帳架並放置桌椅，無論室內外桌位皆配置隔板、採梅花座位，防疫同時保障勞工權益。圖／台中市建設局提供

新冠肺炎疫情嚴峻，各項活動暫緩，但各項公共工程仍得依工期持續進行。保障建設第一線英雄權益，台中市長盧秀燕日前公開力挺「做工的人」，責請各局處所屬施工處所或營造工程設置用餐休息區，讓勞工於疫情期間安心用餐。

台中市建設局除嚴格要求轄下執行各類工程須規劃勞工用餐休息配套措施，局長陳大田也親自實地訪查，杜絕重要的建設基石淪為防疫破口，也藉此感謝「做工的人」為公共建設勇敢付出。

建設局說，中央疫情指揮中心宣布5月19日全國提升第三級警戒後「公共工程帶頭做起」，規劃勞工朋友用餐休息配套方案，原則採「室內」為主，有工務所的工地可利用工務所室內空間，無工務所的工地可尋找通風良好處，設置太陽傘或歐式棚帳架並放置桌椅，無論室內外桌位皆配置隔板、採梅花座位，防疫同時保障勞工權益。

台中市建設局目前約有200案工程執行中，透過每日回報工區狀況掌握工程執行進度，陳大田說日前在用餐時段親自前往台中國際會展中心、國光路地下道填平工程及台灣大道「燙平專案」的統一挖補工程關心，藉由不同種類工程訪查檢視，確認工地當前設置狀況，保障勞工用餐權益，並送上冰涼飲品為勞工朋友加油打氣。

陳大田說，針對各工區用餐休息配套，以台灣大道「燙平專案」的統一挖補工程為例，因施作地點非封閉工區，廠商在鄰近陰涼空曠處設置陽傘、坐椅與隔板，員工用餐前須雙手消毒才可用餐。

國光路地下道填平工程今年3月中開工，工程進度順利，施工廠商利用高架鐵路橋下空間設置半室內休憩場域，工地人員進出需透過人臉辨識系統，落實進場管制兼具體溫檢測功能，如溫度超過37.5度以上將發出聲響警告，減少相互接觸機會。

台中國際會展中心是大型建築工程，每天有200名勞工進出，現場使用自行設計的QRcode實名制表單，降低紙筆感染風險，工區內新增辦公室將行政人員分流，每天上工前宣導防疫資訊，同時張貼宣導標語並定時酒精消毒各空間。

會展中心針對外籍營造工，貼心設計泰文版本文宣，每日將疫情新聞翻譯張貼於宿舍外，使移工即時了解疫情狀況。

建設局說，中央疫情指揮中心宣布5月19日全國提升第三級警戒後「公共工程帶頭做起」，規劃勞工朋友用餐休息配套方案，原則採「室內」為主，有工務所的工地可利用工務所室內空間，無工務所的工地可尋找通風良好處，設置太陽傘或歐式棚帳架並放置桌椅，無論室內外桌位皆配置隔板、採梅花座位，防疫同時保障勞工權益。

台中市公共工程的建築工地，室內外桌位皆配置隔板，讓做工的人安心用餐。圖／台中市建設局提供
台中市公共工程的建築工地，室內外桌位皆配置隔板，讓做工的人安心用餐。圖／台中市建設局提供
台灣大道燙平專案中的統一挖補工程施作地點非封閉工區，廠商在鄰近陰涼空曠處設置陽傘、坐椅與隔板，員工用餐前須雙手消毒才可用餐。圖／台中市建設局提供
台灣大道燙平專案中的統一挖補工程施作地點非封閉工區，廠商在鄰近陰涼空曠處設置陽傘、坐椅與隔板，員工用餐前須雙手消毒才可用餐。圖／台中市建設局提供
台中市建設局長陳大田（左）送上冰涼飲品為做工的人打氣加油。圖／台中市建設局提供
台中市建設局長陳大田（左）送上冰涼飲品為做工的人打氣加油。圖／台中市建設局提供

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