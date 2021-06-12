餐廳求生助攻！愈晚愈「嗨」餐廳 轉型改白天賣起便當

全台疫情進入三級警戒，餐廳禁止內用，營運也面臨海嘯等級衝擊，很多「愈夜愈美麗」的餐廳力圖轉型求生。台中原住民餐廳「城市部落」開張9年向來是愈晚愈「嗨」，現在改大白天賣原住民風味便當，夜班主管幫客人點單外帶還在適應中，自嘲「恍神1小時才進入狀況」；大祥海鮮餐廳將整桌的大菜打六折，推出600元、1380元的外帶餐。

城市部落餐廳老闆鄭勝倫說，他從小就在阿里山上長大，八八風災後產生許多漂流木，啟發他開原住民風味餐廳的想法，13年前先開高雄左營店，9年前在台中市西屯區青海路二段568號開第二家，賣原住民風味餐，裝潢大量採用漂流木，並提供舞台給原民朋友表演，營業除假日中午，主力都在晚上，甚至有客人來吃消夜，邊用餐邊看表演。

鄭勝倫指出，進入三級警戒後，每個月包括租金等固定成本就要20多萬元，只好狠下心變更經營型態，從6月1日起開始賣起外帶原住民風味便當及餐點，為了不讓「原」味走掉，即使現在只賣便當，客人在等待的時間，站在大門口一樣可以聽到張惠妹等原鄉歌手美妙的歌聲。

女外場主管表示，現在改白天上工，她負責消費者取餐尖峰時段大門口招呼及指揮調度，生理時鐘被迫調整，雖然上班還沒遲到過，但通常要恍神1小時。

鄭勝倫說，餐廳的食材有90%來自台灣各個原民部落，因應疫情開發的原住民風味便當，有部落鹹豬肉便當、招牌鹹魚飯便當及馬告雞腿便當三種口味，外帶招牌桶烤雞也很受歡迎。