宣導不返鄉過節發揮效果 國道中部路段交通格外順暢

今天是端午節3天連假首日，相對於往年，這時候的國道都是嚴重打結，但在新冠肺炎疫情仍然吃緊，加上政府宣導端午節儘量不返鄉，減少移動，以避免疫情擴散下，已發生作用，國道中部路段今天上午格外順暢，車流甚至比平時還要少，國道警方說，頭一次遇到連假交通這麼順的情況。

國道第七警察大隊表示，轄內的國道3號與國道6號，從昨晚到今天上午，都維持正常車速，未因端午節連假出現車多塞車情況，只有在國道3號與國道6號系統交流道，以及國道3號與中彰快速公路交會匝道，車流較大，略有堵塞，但整體而言，都十分順暢。

至於國道1號部分，每次連假在彰化系統交流道到彰化交流道間的南下路段，都是嚴重塞車，國道第3大隊說，今天卻是車流不大，都能維持正常車速，但仍希望駕駛人能注意路況，不要超速。