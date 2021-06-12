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宣導不返鄉過節發揮效果 國道中部路段交通格外順暢
今天是端午節3天連假首日，相對於往年，這時候的國道都是嚴重打結，但在新冠肺炎疫情仍然吃緊，加上政府宣導端午節儘量不返鄉，減少移動，以避免疫情擴散下，已發生作用，國道中部路段今天上午格外順暢，車流甚至比平時還要少，國道警方說，頭一次遇到連假交通這麼順的情況。
國道第七警察大隊表示，轄內的國道3號與國道6號，從昨晚到今天上午，都維持正常車速，未因端午節連假出現車多塞車情況，只有在國道3號與國道6號系統交流道，以及國道3號與中彰快速公路交會匝道，車流較大，略有堵塞，但整體而言，都十分順暢。
至於國道1號部分，每次連假在彰化系統交流道到彰化交流道間的南下路段，都是嚴重塞車，國道第3大隊說，今天卻是車流不大，都能維持正常車速，但仍希望駕駛人能注意路況，不要超速。
政府除呼籲民眾不返鄉過節外，也希望民眾儘量不要出遊，減少被傳染可能，加上各風景區都已關閉，因此今天開車出遊的民眾也少了，多數宅在家，因此彰化市市區與一般道路也相對冷清許多。
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