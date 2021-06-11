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日月潭水位升吸遊客 部落設檢查站勸暫緩來玩

中央社 / 南投縣11日電

日月潭水位回升，美景吸引遊客，為避免疫情擴散到村莊，伊達邵部落青年及日月潭形象商圈今天起設立檢查站，勸導遊客暫緩進入部落，魚池鄉長劉啟帆也呼籲暫緩到日月潭旅遊。

降雨與集水區挹注，日月潭水位穩定上升，今天蓄水率來到62.94%，水位高度742.22公尺，較昨天741.46公尺增加76公分，雖然距離滿水位748.48公尺仍有一段空間，不過相較5月下旬蓄水率低到只剩2成多來看，可說明顯回升。上週假日有許多遊客來湖邊賞景，朝霧碼頭停滿車輛，甚至還有疑似露營車，引發居民不安。

由於日月潭為開放環境，遊客多自行駕車來潭區旅遊，為避免疫情隨遊客擴散到村莊，伊達邵部落青年及日月潭形象商圈主動發起部落自主檢查站行動，在伊達邵部落出入口進行管制與勸導，劉啟帆獲知後全力支持，為志工添購口罩、手套、酒精、面罩、額溫槍等防疫物資，及租用帳篷架設檢查站。

檢查站總召黃紹淇表示，在日月潭纜車站、日月村中正路公廁雙入口設立檢查站，每天上午8時到下午5時排班管制，主要工作為量測體溫、落實實名制登錄、柔性勸導遊客暫緩進入部落、每天統計進出車輛與檢疫人數等，若遇不配合防疫的遊客，將請警方協助。

劉啟帆說，日月潭上週假日出現遊客群聚，讓居民相當擔心，鄉公所緊急封閉朝霧碼頭停車場、加強環境消毒，也以廣播車勸導遊客防疫期間非必要勿出門；鄉內以觀光業為主，國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，潭區餐飲、旅宿業者自行暫停營業，希望遊客理解商家的用心，暫緩到日月潭旅遊。

疫情持續，日月潭國家風景區管理處祭出多項管制措施，包含碼頭全部封閉、遊艇暫停載客、遊客中心各展館停止服務、水社商場各櫃位停業、九族文化村及日月潭纜車站休園、水社大山步道關閉、停車場與公廁封閉等，以配合全國疫情警戒第3級延至6月28日。

省道台14甲線、台21線、台21甲線由交通部公路總局第二區養護工程處轄管，二工處今天表示，南投地區台14甲線周邊的清境農場、合歡山步道、台21線及台21甲線沿路景點關閉，呼籲用路人假期時不要駕車到景點旅遊，配合防疫減少不必要移動。

日月潭 疫情 導遊

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