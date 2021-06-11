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南投縣長林明溱應邀脫口罩合照 衛生局將主動開罰

中央社 / 南投縣11日電
南投縣長林明溱。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影
南投縣長林明溱。聯合報系資料照片／記者黑中亮攝影

南投縣長林明溱今天到國姓鄉會勘，行程結束後，應民眾熱情邀約脫口罩合照，違反防疫須戴口罩規定，縣府表示，林明溱願意受罰，衛生局將主動對當時所有未戴好口罩的人裁罰。

林明溱等人今天到國姓鄉多處踏勘排水溝、路面破損修繕等，不過在整個會勘行程結束準備離開時，在民眾多次熱情要求下，短暫脫口罩與民眾合影留念。對此，民進黨南投縣黨部表示，此時疫情嚴峻，南投縣長林明溱做出最壞示範，同時呼籲鄉親配合防疫措施。

南投縣政府新聞及行政處長林琦瑜說，縣長林明溱上午完成國姓鄉長福村最後一個會勘行程後，回程途中應地方民眾盛情邀約，到同村一家佛寺禮佛，由於熱情民眾一再請求，才在寺廟大殿佛像旁脫下口罩與眾人合影留念，過程不到5秒鐘，隨即再戴好口罩。

林琦瑜說，縣長林明溱會勘全程戴著口罩，最後拗不過熱情民眾一再請求才脫口罩合照，並無故意違反防疫規定的想法，但在疫情嚴峻之際，遵守防疫規範絕無例外，只要違反規定，縱使是無心之過，也願意受罰。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月28日，多項防疫措施包含外出時全程強制戴口罩，違者可依傳染病防治法第37條第1項第6款、第70條裁罰，可處新台幣3000元到1萬5000元罰鍰，衛生局表示，認定事實後，將主動針對當時所有未戴好口罩的人裁罰。

口罩 林明溱 疫情

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