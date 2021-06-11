彰化大同國中3名考生自律又努力 學科作文滿級分

國中教育會考今天公布成績，彰化縣9名學科測驗滿分級又作文滿級文的考生，大同國中占三分之一，分別是蘇宥丞、周秉嫻、藍子晴。今天下午他們返回大同，在停課空蕩蕩的校園接受校長謝國士頒獎，喜悅氣氛依舊滿點，陽光照亮畢典看板，也照亮他們的燦爛前程。

在師長眼裡，蘇宥丞是非常自律的學生，秉持「今日事．今日畢」的做事態度，總是說「既然要做就要把它做好」，按部就班讀書，絕對不會讓今天的課業成為明日的負擔；除了課業，他絕不敷衍藝能科的作業，國小就開始學習書法、作文的宥丞在國中求學階段，在全縣語文競賽書法、作文都有優異表現。蘇宥丞已錄取彰化高中科學班，仍勤奮好學，積極準備國中教育會考，獲得優異成績，證明他的認真求學和做事態度。

周秉嫻是大同國中語文資優班學生，在校學業成績優異，也在各領域活躍發展，曾獲2019年全國金融知識奧林匹克競賽榮獲國中團體組第二名、2020年JHMC數學競賽榮獲地區團體優良獎、欣榮圖書館110學年度國中小國語文比賽個人組國中組亞軍、彰化縣「2021 蓋世 Eng雄傳」 國中小英語力競賽暨國中素養式 PK 賽榮獲英傑至尊獎。

藍子晴既是語文資優班學生，又是體育班泳隊選手，練就自主時間管理的能力，上課時勤作筆記，課後統整複習，縮短讀書時間並提高效率，減經學科兼顧術科的雙重體能負荷。

導師紀博文說，國中三年，藍子晴和教練群的連結最為強烈，相處時間比與導師多，給她很多的建議和協助成長，最重要的是包容，升上國三，教練團讓藍子晴往人生新選擇的道路去挑戰─拚台中女中，而5A++與作文6級分不但證明她的實力，還加上學校、親師的合作，才有今日成果。

「3年來，從有稜角的頑石慢慢磨合變得圓融。」大同國中體育班教練林洵雯說，7年級下學期，藍子晴選擇留在體育班，憑著一股認真不服輸的精神，克服體型嬌小的缺點，8年級即在全國中等學校運動會等全國區分賽、縣賽榮獲佳績，這股精神同樣運用在升上9年級立定志願要考滿級分，藍子晴跟教練討論學科和術科的學習時間比重，過去一年無論下課、練習或比賽的空檔，她都能很專注地善用時間加強學科能力，努力不懈，達到預設目標，全校師生都恭喜和祝福她。