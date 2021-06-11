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高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

彰化75歲以上有9萬人 疫苗僅配1.74萬劑讓預約電話打爆

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣今天新增7例新冠肺炎確診個案，縣府舉行防疫說明會。記者林敬家／攝影
彰化縣今天新增7例新冠肺炎確診個案，縣府舉行防疫說明會。記者林敬家／攝影

彰化縣今天開放75歲長者預約新冠肺炎疫苗，診所、醫院以及衛生所電話被打爆，彰化縣長王惠美表示，彰化縣75歲以上長輩大概有9萬多人，目前彰化縣分配只有1萬7400劑，因此長輩們需再稍等，待中央疫苗再次分配後，一定會再陸續開放預約施打，今天預約電話占線造成大家困擾，向鄉親致上萬分歉意，「真拍勢」！

中央6月12日起配發的AZ疫苗4萬多劑，衛生局也公布疫苗施先後順序，縣內醫事人員已超過2萬人接種，預估還有3090人要打，第二順位包括維持防疫量能、提送餐等服務的村里長或村里幹事、垃圾清運的環保人員、實際執行救災救護人員已有2216人接種，還有2396人預估施打。

彰化縣陸續發生長照機構、醫院等群聚確診，衛生局也將住宿型長照機構住民及照顧者、居家式和社區式長照機構及身障服務照顧員及服務對象、含矯正機關相關工作人員、洗腎患者等納入施打疫苗優先對想，目前已施打2989人，還有1萬多人預計要打。

今天開放預約的75歲長者以及原本社區關懷據點及C據點共餐的75歲長輩分別為17400劑及4千劑，葉彥伯說，關懷據點長輩比一般長輩衰弱，也有許多是獨居，先匡列名冊，另包括清潔隊、警消、執行居家檢疫關懷工作、長照機構、長照2.0重度失能者、洗腎患者等第一線人員都已造冊，免預約，等疫苗數量分配好，再通知到場施打。

彰化縣衛生局規劃日本AZ疫苗施打順序。圖／彰化衛生局提供
彰化縣衛生局規劃日本AZ疫苗施打順序。圖／彰化衛生局提供

AZ疫苗 長照

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