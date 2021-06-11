議員黃健豪生日捐1月薪資 與3名台中企業主捐防疫物資

國內疫情嚴峻延長三級警戒，台中市國民黨議員黃健豪今天捐出1個月薪資與3名青年企業主購買2000件防疫隔離衣捐給北屯區公所，強化基層人員防疫設備，並保障其身體健康。

黃健豪和太太同一天生日，都在六月中，兩人一直在想今年要怎麼過？本來想捐食物、便當飲料給第一線防疫人員，但後來就覺得這種東西會過剩或分不均，即將升格準爸爸的他和太太說，想捐出一個月薪水，太太欣然同意。

黃健豪說，今年疫情嚴峻，政府公告三級警戒要延長，接下來又有端午連假，以及會在各處設置疫苗快打處等，北屯區是台中市人口最多的地區，基層防疫工作壓力大，他生日許願希望企業能捐贈防疫物資，獲得漢宇建設、申錫企業、三陸一海3家企業響應。

黃健豪近期與幾位台中的青年企業家談到，台中市在社區防疫的幾項作為略見成效，同時也需要社會各界提供實質及心理上支持，多數人都表示認同，並希望能出力幫助基層做好社區防疫。

漢宇建設、申錫企業都在北屯發展，三陸一海也有許多北屯區的客戶和員工，因此討論之後，便與這幾位企業友人發起這次的行動，共同捐贈2000件隔離衣。

防疫期間黃健豪仍勤走基層，之前大坑傳出家庭群聚，他看到醫護人員、里長、區公所里幹事及第一線防疫人員等基層公務員在大熱天服務，經常臨時接到任務，需要執行居家檢疫追蹤、環境清消、前進指揮所快篩、疫苗快打站等，大家都默默奉獻，沒有抱怨。