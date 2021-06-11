彰化長輩預約打疫苗搶爆 王惠美致歉：會再爭取

彰化縣今天開放75 歲以上長輩向醫院等預約接種新冠肺炎疫苗後，醫院、診所立即額滿，衛生所僅剩12日、13日有配額，彰化縣長王惠美為預約搶爆情形向縣民致歉，會再爭取疫苗。

彰化縣政府昨天公布縣內75歲以上長者接種AZ疫苗的27個地點、25家醫院及58家診所規劃措施，今天一早開放透過電話或網站預約，不開放現場預約以免出現排隊群聚，但許多縣民抱怨指出，不是電話打不進去，不然就是接通後被告知疫苗配額已滿。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，全國疫情警戒第3級延至6月28日，彰化縣開放長輩預約接種疫苗，其中27個地點總量1萬50劑、25家醫院總量4450劑、58家診所總量2900劑。

其中，醫院、診所今天已預約額滿，27個地點則是自今天起到13日上午時段向各鄉鎮衛生所電話預約，總量分3天釋出，但今天的額度同樣也已額滿。

對於許多長者預約不到疫苗，王惠美今天在防疫記者會多次以台語說抱歉，她表示，全縣75歲以上縣民共9萬多人，但分配之後可供75歲以上長者預約施打的疫苗只有1萬7400劑，請長輩等待，中央再次分配疫苗後，一定會再陸續開放預約施打。

王惠美說，各鄉鎮市衛生所今天到13日受理電話預約，衛生所將受理額度分為3天，今天的額度已滿，12日、13日仍有額度可預約，而25家醫院、58家診所的額度今天已額滿，對於造成鄉親困擾與不便致上萬分歉意，也請大家耐心等待，縣府會繼續向中央爭取疫苗。

王惠美表示，縣內307處社區關懷據點、101家住宿型長照機構、長照重度失能者、洗腎患者造冊對象免預約，共1萬7304劑，待疫苗到位立即通知施打。

王惠美指出，以指揮中心6月12日起配發AZ疫苗預估4萬471劑計算，扣除醫事人員、維持防疫量能第一線人員、高接觸風險工作者等接種對象後，開放75歲以上長者預約的數量即為1萬7400劑。

彰化縣政府今天下午公布新增7例確診，其中6例為台北返鄉家庭餐會群聚、1例感染源待查傳染鏈，相關確診者疫調進行中。截至目前，彰化縣累計達241人染疫。