快訊

高端疫苗太貴？ 柯文哲酸：比人家貴還不知道有效沒效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日月潭水位回來了！10天5000萬噸水 九蛙指標7月可完工

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影

日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水，不僅儲水量重新站上「8字頭」，水位更以每天60公分的速度急升，來到742.22公尺，目前8060萬公噸的儲水率回到62.94%，讓不少船家感到興奮，表示期待未來三級警戒解封後，能夠早日回到正常生活。

大觀電廠副廠長黃陵育指出，日月潭經歷50年來的最大旱情，5月30日水位一度創新低，儲水只有20.57%，後迎來兩波適時的梅雨鋒面及午後熱對流，剛好下在集水區，使得武界壩不得不調節放水外，新、舊武界及栗栖溪三處取水隧道，目前正以每秒50公噸的進水，從上游引水灌進日月潭，近10天來平均每日500萬公噸增加取水下，水位每天升高60公分，很快就可以回到農曆春節後的碼頭警戒水位743公尺。

日管處表示，隨著各處碼頭的水位提升，已展開浮排碼頭的檢修，呼籲船家小心停靠，避免浮排引道長期擱淺所發生的損壞，目前利用疫情三級警戒期間，已先派員現勘，有需要者維設的碼頭設施，將先研議緊急處理。

至於去年11月配合水蛙頭步道平台整修工程，目前仍在進行中，原預計今年4月可完工，但受到工期延後影響，應該會在今年7月全部完工，屆時不但九蛙變帥了，平台將以九蛙為圓心，取弧形設計，更方便從各角度看九蛙與湖景，而前兩階往下降，適合從上往下取景拍大合照，讓遊客以後不要再冒險爬出步道跟九蛙拍照了。

未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
未來水蛙步道平台、座椅改面湖坐向，寬度、高度有調整提高外，仿木材質讓耐用性更佳。圖／日管處提供
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影
日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水。記者黑中亮／攝影

碼頭 日月潭 梅雨

延伸閱讀

日月潭水位續回升 九蛙疊像仍未碰到潭水

日月潭下大雨水位回升 伊達邵碼頭仍無法運作

日月潭碼頭邊驚見露營車 居民無奈批不顧防疫

日月潭178年前古墓重回水底 距滿水位就差10米

相關新聞

日月潭水位回來了！10天5000萬噸水 九蛙指標7月可完工

日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水，不僅儲水量重新站上「8字頭」，水位更以...

影／保衛村莊防堵疫情 伊達邵青年發起部落自主檢查站

疫情期間仍有許多遊客自行駕車前往日月潭旅遊，考量魚池鄉人口老化嚴重，醫療資源長期不足，遊客群聚易引發潭區居民擔憂，伊達邵...

彰化75歲以上有9萬人 疫苗僅配1.74萬劑讓預約電話打爆

彰化縣今天開放75歲長者預約新冠肺炎疫苗，診所、醫院以及衛生所電話被打爆，彰化縣長王惠美表示，彰化縣75歲以上長輩大概有...

國中教育會考公布成績 彰化區五大高中職推估落點

國中教育會考今天公布成績，考生和家長又要忙著精算落點，希望精準推估及選填志願，以免與理想學校擦身而過，徒留遺憾；彰化區高...

玉闕朝仁宮挺防疫捐百萬防疫物資！顏清標也捐口罩手套

台中市烏日玉闕朝仁宮廣召社會各界挺第一線防疫人員，募得120萬元善款添購2200件醫用防護衣、6000件隔離衣及口罩2萬...

未優先注射疫苗清潔隊反彈 縣府：中央規定愛莫能助

每有確診個案，鄉鎮市清潔隊就火速前往消毒個案曾到過公共場所及他（她）住處周圍的環境，彰化縣已有鄉鎮清潔隊醞釀，如果沒把注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。