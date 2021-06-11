日月潭水位回來了！10天5000萬噸水 九蛙指標7月可完工

日月潭受兩波梅雨以及近來午後熱對流雨勢之賜，兩周來水庫共灌進5000萬公噸的儲水，不僅儲水量重新站上「8字頭」，水位更以每天60公分的速度急升，來到742.22公尺，目前8060萬公噸的儲水率回到62.94%，讓不少船家感到興奮，表示期待未來三級警戒解封後，能夠早日回到正常生活。

大觀電廠副廠長黃陵育指出，日月潭經歷50年來的最大旱情，5月30日水位一度創新低，儲水只有20.57%，後迎來兩波適時的梅雨鋒面及午後熱對流，剛好下在集水區，使得武界壩不得不調節放水外，新、舊武界及栗栖溪三處取水隧道，目前正以每秒50公噸的進水，從上游引水灌進日月潭，近10天來平均每日500萬公噸增加取水下，水位每天升高60公分，很快就可以回到農曆春節後的碼頭警戒水位743公尺。

日管處表示，隨著各處碼頭的水位提升，已展開浮排碼頭的檢修，呼籲船家小心停靠，避免浮排引道長期擱淺所發生的損壞，目前利用疫情三級警戒期間，已先派員現勘，有需要者維設的碼頭設施，將先研議緊急處理。