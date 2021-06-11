國中教育會考公布成績 彰化區五大高中職推估落點

國中教育會考今天公布成績，考生和家長又要忙著精算落點，希望精準推估及選填志願，以免與理想學校擦身而過，徒留遺憾；彰化區高級中等學校免試入學委員會今天提醒考生，因疫情影響，所有作業期程延後一周，別注意時間，不清楚的地方可詢洽原畢業國中。

彰化區高中職今年的最低落點跟去年相差不大，頂多稍減一個級分，為了保守起見，考生和家長仍應留意推算。彰化區「四大國立名校」是推估指標，其餘學校依序排列。國立彰化高中今年推估落點在30至31級分，總分為118至119分；國立彰化女中推估落點32級分，總分120分；國立彰化高商綜合高中推估落點29級分、總分117分，外語科28級分、總分116分，廣告科24級分、總分112；彰師附工資訊科推估落點27至28級分、總分115分至116分，鑄造木模科21級分、總分109至110分。

今年國中教育會考受疫情影響，各項相關入學管道作業期程都順延一周辦理，成績即日起（6月11日）開放網路查詢，考生若對成績有疑義，6月15日至6月16日到國立彰化女中網站申請複查，考生務必依各入學管道規定期到相關網站選填志願及報名。

彰化區110學年度高級中等學校免試入學報名作業均採線上填報方式辦理，國中應屆畢業生依簡章規定期程，到報名網站填寫志願及登錄報名資料，學生及家長無須在報名表上簽名，由原畢業國中列印報名表逕行報名。個別報名考生自行列印報名表後，經家長簽名，在報名期間內採郵寄方式掛號郵寄到「彰化區高級中等學校免試入學委員會（二林工商）」，或傳真方式傳真報名表及報名所需文件報名。

彰化區高級中等學校免試入學委員會，110年6月24日在志願選填平台公布考生個人序位查詢，考生可用帳號密碼查詢超額比序積分所在區間，並參考各校招生名額，6月24日至28日中午12點之前上網選填志願。

今年彰化縣考生1萬1212人，有9人會考成績45滿級分、作文6級分，分別是大同國中3人、陽明國中2人、彰興國中2人、鹿鳴國中1人、和美高中1人。

彰化縣考生除了學業成績好，也展現多元能力，和群國中學生吳冠陞會考45滿級分，外文能力好，經常代表學校與外師交流。陽明國中考生李瑞翔是已故導師葉子維的學生，考出45滿級分，希望能去世的導師在天之靈感到驕傲和安慰。彰安國中陳姓考生的父親罹癌四期，無法工作，家中經濟來源單靠媽媽做手工維生，他勇敢面對逆境，會考成績41級分，表現優異。

信義國中小國中部體育班的賴尹甯，勇奪110年全國中等學校運動會國女組100公尺跨欄全國金牌並破大會紀錄，國中教育會考拿到32級分，同校拿下今年全中運國女組五項全能奪金的張羽萱拚出40級分佳績，在國女組1600公尺接力得到銅牌的邱郁評考出41級分，展現文武雙全的能力。

縣政府公布國中教育會考成績查詢網站：https://neac.rcpet.edu.tw/neac/HomePage/Default1

彰化縣免試入學報名網站：https://chc.entry.edu.tw/