玉闕朝仁宮挺防疫捐百萬防疫物資！顏清標也捐口罩手套

台中市烏日玉闕朝仁宮廣召社會各界挺第一線防疫人員，募得120萬元善款添購2200件醫用防護衣、6000件隔離衣及口罩2萬片、護目鏡等防疫物資，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也透過慈健診所捐贈口罩2萬個及醫療手套1萬雙，今天捐贈給第一線防疫人員，由台中市民政局長吳世瑋代表接受。

立委何欣純攜手台中市欣欣工商促進會、何欣純之友會、在地中小企業模具公司王總經理丶塑膠製品詹董事長，捐3座工研院自主研發移動式正壓式檢疫亭，給大里仁愛丶大里澄清及國軍台中總醫院各1座，讓採檢人員可在舒適環境內，強化採檢能量，未來施打疫苗的量能。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭說，這次廣召各界愛心，捐贈上百萬防疫物資，是希望能給予防疫人員加油打氣，並表達感恩之意。響應者包括立委陳柏惟、市議員江肇國、吳瓊華、前議員林佩函等人，大甲鎮瀾宮董事長顏清標也透過慈健診所捐贈口罩2萬個及醫療手套1萬雙。

林宏昭指出，更讓人感到溫暖的還有平時到廟裡參拜的阿嬤省下菜錢一起發揮愛心，甚至連夜市小攤商，即使受到疫情衝擊暫時無營業、無收入下，仍堅持要捐贈20件防護衣。這些善舉、善念讓人看見台灣人的真誠，也讓這次的活動更有意義。

吳世瑋說，感謝玉闕朝仁宮在疫情艱困時刻與市府攜手共同抗疫。會將全數撥發第1線醫療人員及社區防疫相關人員使用，以增強防疫人員的安全防護，降低感染風險。

何欣純表示，正壓檢疫亭內裝設冷暖氣機，恆溫、恆濕，1天電費也不超過60元，1小時至少可採12人，接下來可轉成疫苗注射站，未來也將留給醫療院所長期設置，可做為傳染性疾病的檢測站等其他醫療之用，繼續守護國人及醫護人員的健康。