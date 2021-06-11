影／保衛村莊防堵疫情 伊達邵青年發起部落自主檢查站

疫情期間仍有許多遊客自行駕車前往日月潭旅遊，考量魚池鄉人口老化嚴重，醫療資源長期不足，遊客群聚易引發潭區居民擔憂，伊達邵部落青年及日月潭形象商圈，上午主動發起部落自主檢查站行動，從日月潭纜車站起，希望透過伊達邵部落出入口的管制與勸導，來防堵疫情。

南投縣防疫副指揮官陳正昇指出，三級警戒以來，國內疫情持續不斷，國內不少部落擔心受波及，南投縣不只信義鄉雙龍部落，包括仁愛鄉各部落庄頭，也自動實施嚴格的人流控管，紛透過封山、關閉觀光區、露營區等方式，避免出現防疫破口；部落自力管制進出，站在防疫的立場雖無可厚非，但要求實聯制做法上要有所考量。

伊達邵自主防疫檢查站為族人毛庭敏、丹志文發動，由總召黃紹淇進行號召，目前有超過20名部落青年參與運作，以「日月潭纜車站」與「日月村中正路公廁雙入口」兩處為基地設立檢查站，於每日上午8點至下午5點進行排班管制，主要進行工作為體溫量測、落實實名制QR-CODE登錄、柔性勸導遊客暫緩進入部落、每日統計進出車輛與檢疫人數等。

黃紹淇指出，部落幾天前提出想法後，即獲得魚池鄉長劉啟帆的全力支持，由公所支應相關防疫物資，迅速添購口罩、手套、酒精、浴帽、面罩、額溫槍，以及租用帳篷供檢查站使用。此次的行動對部落來說相當重要，不僅有「柔性勸說為主」、「值勤不遲到」等公約要求參與青年遵守，也訂定明確檢查流程，共同提醒遊客部落目前商家都暫停營業，若還是要進入部落，一定要全程配戴口罩、保持社交距離，遇無法勸導配合防疫工作的遊客，也將尋求警方協助。