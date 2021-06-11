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未優先注射疫苗清潔隊反彈 縣府：中央規定愛莫能助

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
基層清潔隊在這次防疫工作方面擔任吃重的消毒環境任務。圖／鄉鎮公所提供
基層清潔隊在這次防疫工作方面擔任吃重的消毒環境任務。圖／鄉鎮公所提供

每有確診個案，鄉鎮市清潔隊就火速前往消毒個案曾到過公共場所及他（她）住處周圍的環境，彰化縣已有鄉鎮清潔隊醞釀，如果沒把注射疫苗的排序向前挪，將不配合消毒「彰化縣萬人快打疫苗」場地；縣政府今天回應，中央已把清潔隊員排在第三順位，問題出在全國疫苗數量不足，不是縣政府不願意。

南彰化有郷鎮清潔隊指出，防疫期間，只要被通知公共場所有確診個案足跡，清潔隊員就要趕快消毒，平常每天清運家戶垃圾，不能從垃圾包外觀判斷是確診者的、居家隔離者的或陽性無症狀者的，因此清潔隊員站在防疫第一線，染疫風險不亞於醫護，注射疫苗順位經一再爭取，仍無法排在最優先，實在很打擊士氣。

已有清潔隊醞釀不配合消毒彰化縣萬人快打疫苗的場地，請衛生單位派員消毒，藉此提醒不要做事的時候優先想到消潔隊，安排注射疫苗順序就輕忽「撿拾廢棄物」的清潔隊。環保局獲悉後，已安撫各鄉鎮清潔隊，保證極力向上級爭取調整注射順位。

縣政府表示，已接獲很多地方民代反映，請縣政府把清潔隊員注射疫苗順序排在第一位，跟醫護同等級，可是注射順序是中央規定，已經把清潔隊注射順位提前到75歲以上長者的後面，也就是第三順位，地方政府無權更動，況且注射疫苗順序之爭的問題根源在於國內疫苗數量不足，如果疫苗充裕到有剩，民眾不至於害怕沒得打而搶打。

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