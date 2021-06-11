台中太平挺醫護！今起連2個月日送4醫院200個加油便當

國軍台中總醫院昨天爆發一名心冠肺炎專責病房護理師染疫事件引起在地台中市太平區民眾重視，為慰勞醫護的辛勞，由台中市議員李麗華、新光里長游癸龍和樹德路大台中鵝肉城陳老板發起的「挺醫護加油便當」獲回響，吸引善心人士紛紛響應，從今天起二個月，每天送200個便當給太平區國軍台中總醫院、長安醫院、賢德和太平澄清共四家醫院的醫護人員，感謝他們為防疫努力。

李麗華說，太平人口多，加上工廠多，各行各業匯集，大家的健康照顧醫院是功臣，自從新冠肺炎發生後，第一線醫護人員最危險，也是搶救生命的最前線，但防疫期間訂餐不易，因此才發起捐太平四家醫院醫護人員便當活動。

捐助便當包括國軍台中總醫院、長安醫院和賢德及太平澄清等，每天共200個，週一到週五，天天送，有魚、鵝肉、蔬菜等五、六樣菜，太平各界送醫護人員便當將長達兩個月，這是太平人對醫護人員打氣和感謝，希望齊心努力打敗新冠肺炎，才能天天太平。