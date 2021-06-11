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武陵農場梅子黃了 降雨滋潤帶來生態盎然

中央社 / 台中11日電

近日降雨為久旱的山區帶來新氣象，位於台中市和平區的武陵農場今天表示，不只農場內的梅子轉黃了，台灣長鬃山羊及藍腹鷴現蹤外，還可看到大冠鷲盤旋以及熊蜂忙著採花蜜。

武陵農場副場長胡發韜表示，近期梅雨鋒面帶來及時雨，全台水庫都有得到一定程度的挹注，而武陵農場因位於海拔1740到2140公尺，場內梅子較平地梅子轉黃約晚1個月，此時場內梅子正逐漸成熟轉黃，這波梅雨也為農場生態帶來幾分新氣象。

近日連續降雨，也讓農場內的生態變為更多樣，胡發韜指出，除前幾天出現的台灣長鬃山羊及藍腹鷴外，台灣獼猴也出來覓食了，因保育推廣奏效，農場內生態多元豐富，野生動物出現與目擊頻率日增。

由於農場內竹林不少，有不少筍子冒出，胡發韜說，最近常見獼猴採食，與農場工作人員不期巧遇相映成趣，彼此相視各自會心一笑。胡發韜也呼籲民眾不逗弄、不接觸、不餵食、保距離，避免人猴互相傷害或衝突。

大冠鷲也稀奇地出現在南谷，胡發韜表示，武陵農場高山稜線附近常可看到大冠鷲盤旋，牠們氣度悠閒，以翠綠廣大的青山為背景，迎風巡弋，偶而逆風俯衝，限於體型不易在林中遊竄與追捕獵物，大冠鷲多半在高空搜尋獵物，發現動靜後，再降落視野良好的大樹高處守株待兔，伺機捕捉。

武陵農場也處處花團錦簇，胡發韜說，農場內的繡球花綻放嬌顏，花瓣串連長達約80公分，還有蜀葵、大理花也嬌豔欲滴，甚至可看到熊蜂忙著採集麥桿菊的花蜜，處處展現農場豐富的生態。

武陵農場 台灣獼猴 梅雨

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