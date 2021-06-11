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防移工群聚感染 南投縣啟動第二波移工宿舍防疫訪查

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣社勞處啟動第二波移工宿舍訪查，對象是30人至50人規模宿舍，確保移工安全，也避免防疫出現破口。圖／南投縣政府提供
南投縣社勞處啟動第二波移工宿舍訪查，對象是30人至50人規模宿舍，確保移工安全，也避免防疫出現破口。圖／南投縣政府提供

國內移工群聚感染，成為新的防疫破口，南投縣社會及勞動處7日訪查50人以上移工宿舍，其中3處宿舍未符合規定，已要求改善。今天起再對30人以上未滿50人移工事業單位，啟動第二波宿舍訪查，共計26家事業單位，28處移工宿舍，要求落實分流、健康監測，確保移工和民眾安全。

社勞處長林志忠說，南投縣移工1萬2000名，其中產業類移工占53.84%，為了讓雇主及仲介第一時間掌握防疫訊息，社勞處已建置LINE群組，提供最新防疫訊息，也錄製國語、台語、英、印、越、泰等多國防疫宣導語音，將出動宣傳廣播車以機動巡迴的方式進行宣導。

社勞處表示第一波移工宿舍訪查輔導，目標是50人以上的產業類移工宿舍，重點包含分流原則、彈性上下班、工作及生活空間調整、工作場所、住宿地點及移工健康監測之強化防疫措施、管理工作場所及住宿地點人員進出及移工確診之隔離空間等8大項。

社勞處訪查23家事業單位，66處移工宿舍，其中有3處宿舍未符合規定，2處宿舍已改善外，餘1處宿舍，已經要求業者3日內改善。第二波訪查未滿50人移工的產業類雇主占9成以上，且多數未設置宿舍管理人員，更會要求業者加強落實防疫措施。

疫情第三級警戒期間，南投縣政府呼籲民眾除應保持社交距離，配戴口罩，若非必要應減少外出和流動，配合政府各項防疫措施，共同嚴守疫情防線。

移工 宿舍

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