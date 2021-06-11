大宗蔬菜採購量少 農民棄單育苗場陷困境盼紓困

近一個月前防疫警戒拉升到第三級，餐館和團膳幾乎停擺，影響蔬菜供應量，農民大量棄單，已有育苗場陷入經營困境；彰化縣政府農業處今天表示，已依照縣長王惠美的交代，向中央提出種苗場農業紓困方案。

王惠美和溪湖鎮長黃瑞珠、溪湖鎮農會總幹事陳金源、縣府農業處長邱奕志等人，到溪湖鎮博華蔬菜育苗場。關心蔬菜育苗產業的現況。博華負責人謝悉文表示，疫情升級後，很多餐飲業者停業或改外帶，公司機關分流上班，學校停課團膳停供，蔬果銷售量大減，農民運到拍賣市場也滯銷，影響到種苗供應，他期盼中央政府能儘速控制結束疫情，讓消費市場重新活絡。

王惠美當場交代農業處長邱奕志，向農委會提報種苗場紓困案。王惠美說，謝悉文原來是程式設計師，躋身科技新貴行列，但選擇返鄉協助父親培育蔬果種苗，2000年回溪湖鎮，從頭學起，幫父親把傳統育苗場轉型為自動化穴盤育苗，運用科技自動化，減少人力成本，曾獲選彰化縣青年農民聯誼會會長，目前博華蔬菜育苗場每年供應約54萬株幼苗給彰化縣約2000公頃農地使用。

農業處長邱奕志表示，5月31日大雨過後，每天幾乎下雨，為台灣大地充分解渴，可是葉菜和瓜果類受到雨水損傷，導致最近菜價大漲，但在此之前，尤其疫情升級管制剛後的三周，蔬菜確實滯銷，有些菜放在田裡繼續長，農民不買種苗種植，大量棄單，育苗需要三周，移到農地種植到採收也要三周到一個月，整個周期運作下來，育苗場陷入經營困難。