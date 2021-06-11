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採買前上網看人潮！ 台中豐原公有市場供即時影像

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市豐原第一公有零售市場架設即時影像，民眾採買前先上網看人潮，降低群聚感染風險。圖／民眾提供
台中市豐原第一公有零售市場架設即時影像，民眾採買前先上網看人潮，降低群聚感染風險。圖／民眾提供

疫情嚴峻，民眾雖然減少出門，但仍湧入傳統市場採買物資，恐成防疫破口。台中市政府除祭出「市場分流運動」，呼籲按身分證字號尾數分流採買。台中市政府經發局也與豐盟有線電視合作，首度在豐原公有市場及豐原果菜市場架設即時影像，讓民眾採買前先上網看人潮，降低群聚感染風險。

台中市政府祭出「市場分流運動」，呼籲民眾按身分證字號尾數出門採買，單數於每周三五日、雙數於每周二四六。台中市府也於豐原第一公有零售市場架設即時影像，是台中市首處啟用市場即時影像系統，加強防疫及人潮分流管制。

台中市議員張瀞分說，民眾除了依身分證字號尾數到市場分流採買外，如果再搭配即時影像，讓要前往菜市場採買的民眾，先觀看人潮，再決定是否前往，可以強化分流效果。

台中市府經發局長張峯源表示，落實市場分流政策，也鼓勵民眾多利用市府線上採購服務，若真的要前去菜市場採買，也要落實人潮分流，並可上台中市政府經發局官網觀看傳統市場即時影像，讓民眾在家就可先了解市場人流。官網

經發局也提醒，民眾按身分證字號尾數分流到市場採買，每周盡可能出門一次，一次買好買滿，降低群聚風險，全程佩戴口罩、配合體溫量測、手部消毒及實聯制等各項防疫措施，呼籲民眾共體時艱，唯有防疫不鬆懈，主動積極配合，才能共同防堵疫情。

台中市豐原第一公有零售市場架設即時影像，民眾採買前先上網看人潮，降低群聚感染風險。圖／取自台中市政府經發局官網
台中市豐原第一公有零售市場架設即時影像，民眾採買前先上網看人潮，降低群聚感染風險。圖／取自台中市政府經發局官網

台中市 身分證 疫情

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