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防堵防疫破口 資源回收個體戶趴趴走收到防疫包
防疫期間，資源回收品數量大增，彰化縣粗估有800名資源回收個體戶，為了生活仍每天到各地方回收資源，埤頭鄉公所擔心他們成為防疫破口，即日起發送防疫防護包，當場指導使用方法做好自我保護。
全民防疫，餐飲業一律改為外帶，造成資源回收品數量大增，彰化縣估計紙容器等回收品增加超一成，資源回收個體戶加倍努力撿拾增加收入，民眾和鄉鎮公所雖知疫情嚴峻不適合趴趴走，但資源回收個體戶的經濟狀況普遍不理想，屬於弱勢族群，無法強制不准他們出門做資源回收。
埤頭鄉發生牌咖群聚的疫情傳播鏈，鄉公所和清潔隊擔心資源回收個體戶到處撿拾資源回收物，可能接觸帶原但未發病者產生的可回收資源品，因此準備口罩、護目鏡、防刺手套、乾洗手液、環保袋，每份價值448元，即日起發放給鄉內的27名資源回收個體戶，可分流領取，行動不便者由清潔隊員送到家。
部分資源回收個體戶不清楚防疫規定，以為獨自在家，在屋外做回收物分類不必戴口罩，或是已戴口罩和戴手套，乾燥的資源回收物不會噴濺液體，所以不必戴護目鏡。埤頭清潔隊發現，越是弱勢的回收戶，越沒辦法全方位防疫。
埤頭鄉清潔隊員親送防疫包到家，說明防疫措施，請回收戶做資源回收時一定要裝備齊全，降低被傳染的風險，只要出了家門，必定佩戴口罩。彰化縣環保局表示，環保署通知各縣市環保局發放防疫包給資源回收個體戶，縣內各鄉鎮市清潔隊近日陸續分送。
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