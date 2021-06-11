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端午愛心不打烊！台電捐120盒愛盲手工皂關心獨居老人

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供
台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供

疫情嚴峻，台電公司台中區營業處愛心志工得知台灣許多社福團體面臨募款不易的窘境，攜手華山基金會做公益，今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心「手工皂禮盒」，讓華山基金會中區天使站關懷的獨居老人在端午佳節用愛心物資勤洗手，共同抗疫。

台電台中區營業處黃明舜處長說，受疫情影響，營業處多項公益活動因此取消或延期，聽聞很多社福團體募款不易，特別在今年的端午節至「愛盲義購網」挑選了防疫必備的清潔手工皂以及護手乳液，贈與台中區處所在地，也就是華山基金會中區服務站所服務的獨居老人，希望能夠幫助這些獨居的老寶貝們共同對抗疫情，度過難關。

華山金金會中區天使站長邱祉瑄說，最近很常聽到長輩反應：「酒精、乾洗手讓手好乾！所以非常感謝台電台中區處捐贈手工皂禮盒，希望老寶貝們能夠「沒事勤洗手，勤洗手沒事，讓病菌遠離大家！而領到台電手工皂禮盒的獨居長者們也都大讚這份端午節禮物來得正是時候，應景又實用。

台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供
台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供
台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供
台電公司台中區營業處愛心志工今捐贈120份愛盲義購網義賣愛心手工皂禮盒，給華山基金會中區天使站關懷的獨居老人。圖／台電公司台中區營業處提供

獨居老人 台電 疫情

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