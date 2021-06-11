夯！台中福壽山農場春茶網路預訂 開賣5分鐘秒殺

台中市和平區福壽山農場所生產的茶葉有「茶界的夢幻逸品」之稱，由於量少質優，還沒上市常就被預購一空。今年受疫情影響，春茶改採網路預售模式，第二批春茶6月10日上午8時10分釋出，不到5分鐘就秒殺一空。

福壽山農場表示，為讓更多人可以買到及因應疫情休園，調整成網路預訂模式，每次最多訂購10台斤，首批初試春茶500台斤，於6月1日中午12時開始預售，29分鐘就預訂結束，共有127位消費者搶到頭香。

第二批則提供1000台斤預訂，6月10日上午8時10分網路開訂，瞬間湧入1770人上網搶訂，還有數筆海外訂單，僅5分鐘就被搶訂一空，共有187位搶到。兩次平均每筆訂購量約4至5台斤，但有超過20筆訂單一下手就是10台斤。

福壽山農場副場長王仁助說，過去每逢開始預訂，預定的電話一開通就被打爆，服務同仁接電話到手軟，解釋到燒聲，但茶葉產量及人力真的有限，無法同時滿足所有熱愛者的需求。疫情徹底翻轉這世界，「習慣」必需調整改變，而網購方式已是現在非常普遍的交易模式，許多電話訂購的老客戶可能還不習慣，所以今年採取逐步釋出方式，讓大家能夠逐步適應現代化的交易模式。