快訊

打國產疫苗出國將遭阻？陳時中：能出國但檢疫方式恐有差別

1萬元家庭防疫補貼15日請領！4步驟線上或ATM皆領現金

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夯！台中福壽山農場春茶網路預訂 開賣5分鐘秒殺

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市和平區福壽山農場茶園。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場茶園。圖／福壽山農場提供

台中市和平區福壽山農場所生產的茶葉有「茶界的夢幻逸品」之稱，由於量少質優，還沒上市常就被預購一空。今年受疫情影響，春茶改採網路預售模式，第二批春茶6月10日上午8時10分釋出，不到5分鐘就秒殺一空。

福壽山農場表示，為讓更多人可以買到及因應疫情休園，調整成網路預訂模式，每次最多訂購10台斤，首批初試春茶500台斤，於6月1日中午12時開始預售，29分鐘就預訂結束，共有127位消費者搶到頭香。

第二批則提供1000台斤預訂，6月10日上午8時10分網路開訂，瞬間湧入1770人上網搶訂，還有數筆海外訂單，僅5分鐘就被搶訂一空，共有187位搶到。兩次平均每筆訂購量約4至5台斤，但有超過20筆訂單一下手就是10台斤。

福壽山農場副場長王仁助說，過去每逢開始預訂，預定的電話一開通就被打爆，服務同仁接電話到手軟，解釋到燒聲，但茶葉產量及人力真的有限，無法同時滿足所有熱愛者的需求。疫情徹底翻轉這世界，「習慣」必需調整改變，而網購方式已是現在非常普遍的交易模式，許多電話訂購的老客戶可能還不習慣，所以今年採取逐步釋出方式，讓大家能夠逐步適應現代化的交易模式。

福壽山農場指出，有極少數的好朋友因為還不熟悉此操作模式，導致交易失敗而沒有訂到，請大家別緊張，目前春茶仍在進行採收與製作中，未來仍會陸續釋出，下一次在6月20 日上午8時10分開放第三批網路預訂，想搶訂到的小秘訣就是用搶車票的概念，把可以填寫的資料預先填好，一開放立即下訂就對了。

台中市和平區福壽山農場茶園。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場茶園。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場所生產的茶葉有「茶界的夢幻逸品」之稱，由於量少質優，還沒上市常就被預購一空。圖／福壽山農場提供
台中市和平區福壽山農場所生產的茶葉有「茶界的夢幻逸品」之稱，由於量少質優，還沒上市常就被預購一空。圖／福壽山農場提供

疫情 茶葉

延伸閱讀

義新歐嵊州茶專列 上路

嘉義長庚研究台灣全發酵紅茶抑制新冠病毒增生效果好

台中豪華露營區「向海那漾」暫休園 堅持不減薪不裁員

三級警戒延至6月14日 武陵、福壽山農場延長休園

相關新聞

夯！台中福壽山農場春茶網路預訂 開賣5分鐘秒殺

台中市和平區福壽山農場所生產的茶葉有「茶界的夢幻逸品」之稱，由於量少質優，還沒上市常就被預購一空。今年受疫情影響，春茶改...

小心中毒 野生菇蕈勿亂採食

上周迎來大雨，近日氣溫上升，南投暨南大學校園內，野生菇蕈從地表長出來，以白鬼傘菇最多，聯外道路旁還有長裙、黃裙2品種的竹...

台中推線上紓困 彰化加強市場管制

中央、地方紓困方案多，台中市研考會推出線上紓困專區，整合中央到地方共53項紓困方案，可一次在線上申辦。端午節將到，彰化縣...

台中3處社宅積漏水 品質遭質疑

上周末中部盼到梅雨解渴，不過，才開放入住8個月的台中太平育賢社宅，卻有15戶漏水，豐原安康社宅有4戶浴室天花板漏水、大里...

彰化濕穀收購價漲一成 農民歡喜

今年彰化地區一期稻作開始收割，每百台斤濕穀收購價格1010元起跳，比去年同期上漲一成，農民眉開眼笑。市場預料，北部水稻田...

乾旱農損 中投盼中央出手救助

乾旱傷農，台中市椪柑著果率差、竹筍出筍率低、荔枝及龍眼減產3至4成，農委會已同意納入納入天然災害補助；南投埔里百香果、木...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。