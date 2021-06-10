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中市整合中央地方紓困方案 設線上專區便利查詢

中央社 / 台中10日電

疫情嚴峻，中央及地方都推出多項紓困方案，協助受影響的行業及民眾，台中市政府今天表示，建置「台中市線上紓困專區」平台，整合市府與中央58項紓困資訊，方便市民一手掌握。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央及地方都推出紓困方案，以協助受到疫情影響的行業及民眾。

台中市長盧秀燕下午主持台中市疫情指揮中心線上記者會表示，市府於5月底推出「紓困10方」，行政院也於6月3日公布「紓困4.0」方案，各項紓困方案的資訊非常多，且散置在中央各部會與地方各局處。

盧秀燕指出，但民眾與各行各業、性質不一，資料難找，因此請研考會整合市府與中央的紓困資訊，建置「台中市線上紓困資訊專區」平台，目前已彙整58項中央與地方紓困資訊，申請辦法、表單都可在平台中查詢或直接申辦，提供市民便利管道。

台中市研考會主委吳皇昇指出，紓困專區簡易區分為個人紓困、產業紓困、租金減免、紓困貸款、稅捐緩徵減免等5大類，每一個紓困項目下提供簡要內容說明、網址連結、線上申辦連結及洽詢電話，讓民眾在同一個專區平台快速查閱，一手掌握防疫紓困資訊。

此外，端午節3天連假將至，市府於連假期間在台鐵、高鐵等重要交通場站設置「消毒防疫門」，旅客下車進入台中前須先通過「消毒防疫門」全身消毒及量測體溫。

盧秀燕今天特別到台中火車站視察相關設備及動線規劃，確保連假運作順暢，她也再次呼籲民眾，端午佳節不返鄉，如須進入台中，也請配合各項防疫措施。

台中市 疫情 連假

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