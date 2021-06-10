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守護醫護安全 大台中不動產開發公會捐贈4座正壓檢疫亭

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
大台中不動產開發公會及會員捐贈4座工硏院開發的正壓檢疫亭。大台中不動產開發公會提供
大台中不動產開發公會及會員捐贈4座工硏院開發的正壓檢疫亭。大台中不動產開發公會提供

關心醫護安全，大台中不動產開發公會理監事全員一致決議，捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中市政府作為防疫使用，並指定供給衛生福利部豐原醫院、台中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院及台中清泉醫院等4家醫院。

其中，由鴻山建設總經理陸象山認捐一座，並於豐原醫院完成首座檢疫亭的安裝，國民黨主席江啟臣、豐原醫院院長賴慧貞、大台中不動產開發公會理事長王至亮、鴻山建設總經理陸象山丶台中市都發局主秘曾文誠等人都到場致意。

王至亮指出，新冠疫情嚴峻，第一線醫護人員備感壓力。尤其醫護人員採檢時長時間身穿防護衣，再加上可能染疫的心理壓力，忙得連吃飯喝水的時間都沒有，身心俱疲，還得忍受高溫悶熱及病毒感染環境。

正壓檢疫亭已陸續在豐原醫院、台中榮總等醫院完成安裝。大台中不動產開發公會提供
正壓檢疫亭已陸續在豐原醫院、台中榮總等醫院完成安裝。大台中不動產開發公會提供
大台中不動產開發公會理事長王至亮希望透過捐贈正壓檢疫亭，守護醫護安全。大台中不動產開發公會
大台中不動產開發公會理事長王至亮希望透過捐贈正壓檢疫亭，守護醫護安全。大台中不動產開發公會

醫護人員 台中市 江啟臣

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