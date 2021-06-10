守護醫護安全 大台中不動產開發公會捐贈4座正壓檢疫亭
關心醫護安全，大台中不動產開發公會理監事全員一致決議，捐贈4座由工研院開發的「正壓檢疫亭」給台中市政府作為防疫使用，並指定供給衛生福利部豐原醫院、台中榮民總醫院、亞洲大學附屬醫院及台中清泉醫院等4家醫院。
其中，由鴻山建設總經理陸象山認捐一座，並於豐原醫院完成首座檢疫亭的安裝，國民黨主席江啟臣、豐原醫院院長賴慧貞、大台中不動產開發公會理事長王至亮、鴻山建設總經理陸象山丶台中市都發局主秘曾文誠等人都到場致意。
王至亮指出，新冠疫情嚴峻，第一線醫護人員備感壓力。尤其醫護人員採檢時長時間身穿防護衣，再加上可能染疫的心理壓力，忙得連吃飯喝水的時間都沒有，身心俱疲，還得忍受高溫悶熱及病毒感染環境。
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