影／台中端午專案 盧秀燕在各大車站設「防疫消毒門」

台中市長盧秀燕今天在疫情記者會表示，端午連假雖然全國總動員降低返鄉人數，成效很好，但並沒有達到零，極少數人仍會跨縣市移動，台中的「端午專案」勸導不返鄉，進入邊境發溫馨簡訊自主管裡，並運用高科技在台鐵、高鐵站做「防疫消毒門」，進出非常簡單，量體溫，全身UV消毒，鞋底消毒，端午專案更加強，確保防疫安全。

盧秀燕強調，台中的「端午專案」有通報交通部、中央疫情指揮中心，他們都同意設置，不只雙鐵上車量體溫，下車也量體溫，如果亮綠燈代表體溫ＯＫ，如果亮紅燈代表體溫異常，先休息一下再量一次，如果第二次量測體溫仍高於攝氏37.5℃，先登錄旅客個人資料後，通知防疫計程車載往醫療院所快篩站進行快篩。

盧秀燕說，她稍早親自去視察台鐵台中車站，很感謝台鐵配合，「防疫消毒門」測溫時即可同步透過除菌燈管照射消毒，再走至驗票閘門前經由消毒墊清潔鞋底，出站動線順暢不卡關。

台中市交通表示，目前在台中火車站設四道驗票閘門單一出口處，一對一設置消毒防疫門；而高鐵台中站在三處出口共設置七座消毒防疫門加速旅客通關，旅客除入站透過自動測溫儀量測體溫，出站後再次量測體溫並全身消毒，雙管齊下加強防疫措施。

交通局說明，端午連假期間，市府規劃在高鐵台中站、台中火車站、豐原火車站、新烏日火車站、大甲火車站、清水火車站及沙鹿火車站的離站出口安裝「消毒防疫門」，兼具測溫與紫外線消毒效果，並派駐工作人員現場引導旅客快速通關，讓中長程移動的旅客進到台中多一層防護。

交通局說明，若旅客體溫量測超過攝氏37.5℃時，工作人員將先引導至一旁等待後再次量測體溫，確認是否因快走、奔跑等因素導致體溫過高；如第二次量測體溫仍高於攝氏37.5℃，將先登錄該旅客個人資料後，通知防疫計程車載往醫療院所快篩站進行快篩，並通知衛生局進行後續追蹤，確保第一時間發現異狀時做好相關處置，將群聚染疫風險降到最低。