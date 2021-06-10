搶救溪湖葡萄 彰化縣政府網路行銷破6000箱

彰化縣溪湖鎮被列為疫情重災區，溪湖葡萄受池魚之殃，縣長王惠美今天到溪湖鎮農友陳三郎的葡萄園，了解夏果葡萄的產銷情形，並表示縣政府在防疫期間透過網路行銷6000多箱溪湖葡萄，夏果產季8月結束前，民眾可多採買，吸收單寧酸、花青素有助免疫力。

王惠美、溪湖鎮長黃瑞珠、農業處長邱奕志、溪湖鎮農會總幹事陳金源、里長何炳樺到陳三郎的葡萄園，他是葡萄農第二代，採葡萄套袋以降低大量用藥。他說，夏季葡萄6月進入採收期，他在栽培技術上經由政府單位輔導，審慎嚴格，符合農藥檢驗合格、認證後才上市，葡萄是很健康、很好的水果，消費者可放心購買彰化溪湖葡萄，盛夏時節享受陽光的好滋味。

全國葡萄每2顆就有1顆來自彰化縣，夏果葡萄產季續到8月。縣長王惠美表示，彰化葡萄主要產區在溪湖、大村及埔心等鄉鎮，農友陳三郎白天上班，晚上和假日照顧葡萄，曾獲葡萄評鑑優勝獎；其實彰化農民都很厲害，一年四季都能生產葡萄，從早春溫室葡萄到夏果，11月還有冬果，讓消費者全年都能吃到葡萄，希望鄉親「吃在地、享當季」多多選購嘗鮮。