員林有店家不敵疫情結束營業 端午節市場嚴格控管人流

彰化縣員林市受疫情影響已有店家結束營業，小攤商都在撐著，華成市場攤商說，最近生意少了九成，員林市今天起也同步取締違規攤販，員林市公所與警方6月12日至14日並加強四大市場出入口人流管制，為免端午節人流太多，形成破口。

員林市華成市場與第一市場多次被公佈有確診者足跡，消費人潮減了八、九成，不少店家暫停營業，第一市場旁一家外省麵近日連招牌都拆了，已結束營業，貼出出租店面告示。

員林中山路市區一家飲料店業者也說，每月員工薪水和店租基本開銷就要8萬多，6月營業額僅剩一成，因先前沒進入工會，不在紓困補助對象，政府雖提供紓困貸款，但貸款還是要還啊，壓力仍大，最壞打算就是關門，現在還在苦撐著。

員林市第一公有市場、華成、員農黃昏市場、大員林黃昏市場都已實施單一出入口管制，並配合實聯制，以控管人流，不過華成市場因出入口多最難管制。

公所將於端午節前12日至14日上午6時至12時於華成市場旁的博愛路 (三民街口至浮圳路口)實施單向通行，僅能北走，八處路口實施實聯制、管控人流，並禁止汽車進入，員林市長游振雄也再次提醒市民，減少到市場採買次數，每次快速一次買足，不要停留市場太久，減少群聚降低感染風險。