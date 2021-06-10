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員林有店家不敵疫情結束營業 端午節市場嚴格控管人流

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林華成市場實施單一出入口管制，許多出入口已禁止機車進入。記者林宛諭／攝影
員林華成市場實施單一出入口管制，許多出入口已禁止機車進入。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市受疫情影響已有店家結束營業，小攤商都在撐著，華成市場攤商說，最近生意少了九成，員林市今天起也同步取締違規攤販，員林市公所與警方6月12日至14日並加強四大市場出入口人流管制，為免端午節人流太多，形成破口。

員林市華成市場與第一市場多次被公佈有確診者足跡，消費人潮減了八、九成，不少店家暫停營業，第一市場旁一家外省麵近日連招牌都拆了，已結束營業，貼出出租店面告示。

員林中山路市區一家飲料店業者也說，每月員工薪水和店租基本開銷就要8萬多，6月營業額僅剩一成，因先前沒進入工會，不在紓困補助對象，政府雖提供紓困貸款，但貸款還是要還啊，壓力仍大，最壞打算就是關門，現在還在苦撐著。

員林市第一公有市場、華成、員農黃昏市場、大員林黃昏市場都已實施單一出入口管制，並配合實聯制，以控管人流，不過華成市場因出入口多最難管制。

公所將於端午節前12日至14日上午6時至12時於華成市場旁的博愛路 (三民街口至浮圳路口)實施單向通行，僅能北走，八處路口實施實聯制、管控人流，並禁止汽車進入，員林市長游振雄也再次提醒市民，減少到市場採買次數，每次快速一次買足，不要停留市場太久，減少群聚降低感染風險。

員林警分局長謝錫釗說，員林市今天起與全縣同步執行傳統市場周邊道路流動攤販清零執法行動，以降低人流，今天已少見有流動攤販，少數流動攤販經員警勸導，也能自行收攤，若有不配合的流動攤販將會依道路交通管理處罰條例開罰。

員林市四大市場都已實施單一出入口管制，華成市場需從浮圳路口進入，並配合實聯制，控管人流。記者林宛諭／攝影
員林市四大市場都已實施單一出入口管制，華成市場需從浮圳路口進入，並配合實聯制，控管人流。記者林宛諭／攝影
員林公所將於端午節前12日至14日上午於華成市場旁的博愛路實施單向通行，僅能北走，八處路口實施實聯制、管控人流，並禁止汽車進入。圖／員林公所提供
員林公所將於端午節前12日至14日上午於華成市場旁的博愛路實施單向通行，僅能北走，八處路口實施實聯制、管控人流，並禁止汽車進入。圖／員林公所提供
員林市華成市場攤商在大熱天戴著防護面罩和口罩做生意相當辛苦，但生意還是少了八、九成。記者林宛諭／攝影
員林市華成市場攤商在大熱天戴著防護面罩和口罩做生意相當辛苦，但生意還是少了八、九成。記者林宛諭／攝影
員林市華成市場與第一市場多次被公佈有確診者足跡，消費人潮減了八、九成，不少店家暫停營業，第一公有市場旁一家外省麵（左)近日連招牌都拆了，已結束營業，貼出出租店面告示。記者林宛諭／攝影
員林市華成市場與第一市場多次被公佈有確診者足跡，消費人潮減了八、九成，不少店家暫停營業，第一公有市場旁一家外省麵（左)近日連招牌都拆了，已結束營業，貼出出租店面告示。記者林宛諭／攝影

員林 實聯制 端午節

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