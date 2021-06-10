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溫馨警察節 溪湖社團齊捐萬份防疫物資給警方
6月15日是警察節，今年基層員警勤務吃重，除了平日的工作，還要協助防疫，彰化縣溪湖婦女會和金玉湖獅子會今天到溪湖警分局，捐贈醫療用口罩、消毒用酒精等物品質給溪湖警分局及所轄派出所，也採購溪湖葡萄送給基層員警補充正能量。
溪湖婦女會理事長、彰化縣議員陳玉姬和金玉湖獅子會會員，用行動支持防疫，除了捐贈口罩給警方，另捐贈300件防護衣給溪湖警分局、衛福部彰化醫院、溪湖區三鄉鎮的消防分隊和溪湖鎮衛生所，今天捐醫療用口罩、消毒用酒精、葡萄等物資給基層員警。
「人在做，天在看。做好做壞會牽線，好心自然有好命，越做（好事）心身越勇健。」縣議員陳玉姬說，今天合計捐出3瓶600CC消毒用酒精、300件防護衣和2萬個口罩，其中口罩原本1萬8500片，她臨時追加1500片，「一日菩薩，一日付出。」有付出就活得更有意義。
埔心鄉社區發展協會理事長許增鏞則捐贈端陽禮金，溪湖警分局及所轄派出所合計281名員警、員工，每人600元。許增鏞表示，這段期間基層員警忙得人仰馬翻，端陽禮金為數不多，聊表他對基層員警的慰勞和敬意。
溪湖警分局長楊志傑感謝之餘，再次籲請大溪湖地區民眾「別再群聚打牌、喝酒聊天」；他說，已列管34處先前被檢舉容易群聚賭博的場所，及電子遊藝場、KTV等63處八大類娛樂場所，員警任務編組及安排勤務，每天都去檢查有沒有違規營業，如果查獲，移送相關單位裁罰6萬至30萬元。
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