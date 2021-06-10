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大台中警察之友會捐160萬 助警添購防疫物資、加菜金
警察節將近，大台中警察之友會有感台中市警察協助防疫辛勞，理事長賴文玉今捐160萬元，做為員警添購防疫物資與餐點「加菜金」，盼員警無後顧之憂，守護市民。台中市警局表示，160萬元全數發給15警分局、刑大、交大等單位，由各單位靈活運用、依轄區員警狀況採買防疫物資與加菜「小確幸」，將善款資金發揮最大效能。
6月15日是一年一度的警察節，不過去年、今年都因為新冠肺炎疫情影響，慶祝活動因此取消或停辦，又因為疫情關係，警察必須站在第一線配合各單位執行防疫工作。
根據警政署昨晚最新統計，全國染疫警察數已達51人，其中，台中市警局保大一名內勤女警確診，今天又傳交大警員的護理師妻子PCR陽性確診，交大約300名員警緊急到醫院進行快篩，員警協助第一線防疫，又擔心染疫，士氣陷入低氣壓。
大台中警察之友會指出，警察不僅打擊犯罪，維護社會治安，現在新冠肺炎疫情嚴峻，警察挺身而出站在第一線堅守岡位，更需要社會大眾多一點包容、多一點鼓勵，守護我們的人民保母。
今天上午，大台中警察之友會理事長賴文玉拜訪台中市警局局長楊源明，並捐贈新台幣160萬元，作為台中市6800餘員警的加菜金及添購防疫物資，賴身為台中市民，在警察節前夕向警察局的所有警察同仁說，「謝謝您們，辛苦了」。
台中市警察局局長楊源明表示，2021年重中之重的工作就是防疫，警察除了維護治安，也被賦予協助防疫的重責大任，值此疫情嚴峻期間，更能看出警察工作的不可或缺，他在警察節前夕，除了向辛苦的同仁表達感謝，也提醒同仁執勤時要特別注意防疫安全。
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