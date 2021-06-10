梅雨後高溫潮濕 暨大校園冒大量菇蕈還長出竹笙

南投縣日前豪雨，最近太陽又露臉，國立暨南國際大學因校園環境高溫潮濕，不少野生菇蕈從地表冒出頭，以白鬼傘菇數量最多，聯外道路還出現竹笙蹤跡，令人訝異，但生態作家潘樵提醒，野外菇蕈欣賞就好，勿動手採食，以免誤食中毒。

上周鋒面襲台，全台各地迎來連續幾波大雨，舒緩國內水情，也讓乾旱已久的大地獲得滋潤，近期天氣轉晴，太陽露臉，暨大校園環境高溫潮濕，校內草皮、樹下，甚至聯外道路旁空地紛紛冒出野生的菇蕈，吸引師生關注。

暨大駐校生態作家潘樵指出，近期校內野生菇蕈都跑出地表見客，是暨大雨季後的另類風景，其中以「白鬼傘菇」最為常見，數量也最多，草地上密集群聚的傘狀小白菇就是它們，還有馬勃、綠褶菇、木耳等菇蕈，今年甚至發現竹笙的蹤跡。

而竹笙是鬼筆科筆蓀屬的隱花菌類，又稱為竹參、竹蓀，其特徵是擁有網狀如裙一般的菌裙，因此又有雪裙仙子、菌中皇后以及竹姑娘等稱呼，是營養豐富的食用菌種，通常出現在竹林底下枯葉間，但暨大的竹笙卻是出現在道路旁。

潘樵說，在暨大服務20多年來，首次在校內發現竹笙，而且冒出竹笙處不是校地外圍竹林，而是在人車往來頻繁的聯外道路旁，更難得的是，在同一地點有2個品種，白色菌裙的是「長裙竹笙」，黃色則是「黃裙竹笙」，足見暨大生態豐富。