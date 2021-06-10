僅完工1年就經不起梅雨考驗？台中有3處社宅近20戶漏水
台中市太平區育賢社會住宅入住8個月的新成屋，竟擋不住梅雨來襲？台中市議員張玉嬿接獲住戶陳情，室內牆面多處漏水傾洩，怒罵倒楣住進漏水屋，經清查高達15戶漏水，另豐原等社宅也有多戶漏水，民進黨多名議員要求市府全面檢討。
台中市都發局住宅處表示，經查太平區育賢段一期社會住宅，共有15件雨水滲漏情形，太平育賢依其社宅去年7月完工，去年10月開放入住，目前仍屬保固期內，接獲民眾反映後隨即要求保固廠商依契約派工處理，目前除2戶住戶因故無法配合廠商進場修繕須另約時間，其餘會在2個工作日內完成修繕，改善漏水情形。
台中市議員張玉嬿、謝志忠、王立任、黃守達今天批評社宅品質重擊住戶信心，要求市府全面檢討。育賢社宅住戶陳情說，5月底連日梅雨，住戶群族抱怨屋內牆面漏水，他家是上周六屋外大雨，室內也多處漏水漏不停，地板濕答答，質疑住「漏水屋」，社宅施工品質太差了，漏水狀況嚴重也造成財務損失，真的很倒楣。
張玉嬿說，育賢社宅去年10月才風光啟用，但第一次接受梅雨的考驗就破功，連日大雨造成11戶住宅、4家店舖受災，牆面漏水、陽台積水，對比市長盧秀燕在入住典禮所說的「絕對是好宅」，顯得十分諷刺，實在很落漆。
議員謝志忠、王立任、黃守達說，他們也分別接獲豐原區安康社宅陳情，有4戶住宅的浴室天花板漏水、大里區光正社宅中庭積水，這3年相繼啟用的4處社宅，有3處擋不住梅雨，讓住戶對工程品質打了問號，重擊民眾對社宅的信心，呼籲市府應儘速修繕，也要研議住戶財損相關補償，目前還有多處社宅興建完工，市府應引以為鑑，從興建品質到管理全面盤檢，別讓住戶再有不堪的居住品質。
住宅處表示，豐原安康社宅樓水，經查是浴室排風口因當時風向將雨水回潑倒灌，導致部份雨水沿管線流進浴室，後續將補強排風口遮蓋處；大里光正社宅中庭則因瞬間豪大雨，有部份低窪處排水不及產生積水，已立即以外接式抽水機排水，非施工品質問題。
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