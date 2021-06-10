臉書社群版主一呼百應 募550串粽子送彰南弱勢家族

本土疫情嚴峻，機關社團和社區都停辦端午活動，很多社福機構的愛心粽沒著落，臉書社群「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱邀集社友發揮愛心送粽給弱勢民眾，短短3天內募集5500顆粽子，今天從彰化家扶中心二林服務處出發，一一送到社福機構，讓弱勢民眾在端午節前收到愛心粽。

林煌凱和二林鎮「鵝肉旺」老闆等人，今天把裝滿一輛小貨車的粽子送到彰化家扶二林服務處，家扶主任王震光頒贈感謝狀給林煌凱，二林鎮長蔡詩傑響應捐贈100顆肉粽，期許拋磚引玉，未來能有更多善心人士和團體關懷偏鄉弱和弱勢民眾。

林煌凱說，今年5月1日他在社群「二林四鄉鎮呷透透」發起送愛心粽活動，反應熱烈，3天內募得550串粽子，其中34串是素粽，沒想到台灣疫情後來演變得相當嚴峻，影響民眾的生活方式和經濟，弱勢家庭備受衝擊，此時的愛心粽如同端陽及時雨將潤澤弱勢民眾的年節生活，他感謝社友齊心齊力響應活動，希望愛心不止在二林鎮，也在偏鄉傳遞下去。

蔡詩傑感謝「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱和社友的愛心，嘉惠二林四鄉鎮的社福機構，目前社會大眾最期盼的應該是疫情趕快結束，生活秩序早日回歸正常。

彰化家扶中心統計，2016年迄今，已收到「二林四鄉鎮呷透透」版主和社友捐贈愛心粽1萬5060顆，今年彰化家扶沿海281戶受扶助家庭都會收到愛心粽，家扶主任王震光感謝版主和社友的愛心，相信日後還有更多網友響應加入愛的行列。

2016年林煌凱在社群「二林四鄉鎮呷透透」首次發起送愛心粽活動，收到309串（每串10顆）粽子，第一次就有這樣的募集成果，相當振奮版主和社友，2017年、2018年接著舉辦，分別募集372串、365串，2019因故停辦，去年國外疫情嚴重而台灣平靜，「二林四鄉鎮呷透透」募集愛心粽活動恢復辦理，募得453串。

今年募得550串，配送給彰化家扶中心二林服務處281串、樂林食（實）物銀行100串、華山基金會 二林站25串、長安社區課後輔導班20串，華山基金會的彰化站28串、芳苑站16串、田尾站28串、埤頭站11串，YMCA二林課照班17串、芳苑課照班9串、育英課照班：15串。