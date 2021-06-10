公園籃球場工程廢棄物堆草地 中市府要求包商復原

台中市南屯區黎明公園正在進行籃球場改善工程，卻將刨除的碎石及廢棄物堆在場外草地，當地里民反映後，市府今天表示，已要求包商需於1週內清除草皮上土石，並恢復原狀。

南屯區黎明公園籃球場改善工程於5月初動工，當地里民向台中市議員張耀中反映，施工包商將籃球場刨除後，竟將碎石及廢棄物傾倒在籃球場外的草地，讓原本如茵的綠草地在大雨過後變成一灘爛泥地，沒有改善公園反而形成破壞。

張耀中表示，今天緊急會同立委張廖萬堅服務處人員到場會勘，發現現場一片狼籍，還有堆置部分工程廢棄物與爛泥共存的光禿草地，不解單純的籃球場鋪面改善工程，竟會破壞公園的其他區域，不僅觀感不佳，也讓市民擔心被破壞的草地會回不來。

台中市運動局表示，黎明公園籃球場鋪面與籃球架老舊，運動局爭取中央「前瞻基礎建設計畫」補助經費改善，工程已於5月7日開工，預計7月完工，因鋪面工程施作需先開挖土石方，待鋪面瀝青鋪設及外圍緣石完成後即會回填。

運動局指出，施工廠商為避免堆積造成塵土飛揚，因此將開挖的土石方暫置外側鋪平，考量近期天候不佳未能施工回填，暫時堆置於草皮上，市府已要求廠商須於1週內清除草皮上土石，並恢復原狀，若發現草皮枯死，廠商須負責補植，並依契約規定扣罰。