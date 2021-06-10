彰化警方整頓零售市場 攤販大嘆受疫情衝擊還要躲警察

新冠肺炎疫情加溫，為避免各傳統市場成為疫情破口，彰化縣政府除要求各市場採實聯制外，並採單一入口，進行人流管制，在端午節前夕，彰化縣政府宣示加強取締流動攤販，從明天開始，在市場重要路口管制車輛進入，讓攤販大嘆逢疫情又要躲警察，求個溫飽真的好難。

彰化警分局從本月3日起，即針對轄內主要傳統市場周邊約600個攤販先行輔導加入實聯制，如果年長攤販則提供紙本供消費者填寫，分局估計到今天可全部加入；警方同時每天投入20多名警力，在各市場整頓流動攤販，但顧及攤販生計，儘量要求攤販在白線內或騎樓營業，不要占用道路營業。

在警方整頓下，平時像三民市場的永安街、民權市場的菜市街、民權路等，過去都擠滿攤販，車輛難以進出，現在可以「開車進去了」，市容清爽不少，彰化警分局從明天起還要加強市場整頓力道，將調派員警在各市場重要路口實施車輛管制，各傳統市場形同徒步區。不過，除非惡性違規或屢勸不聽，才會取締，因此仍採勸導為主。

不少攤販抱怨說，端午節快到了，受疫情影響，生意大不如前，還要面對可能被取締的風險，希望疫情早日過去。

彰化縣目前針對市場只採取實聯制及單一出入口管制，不過，彰化市公所比照基隆市及台北市做法，從本月4日起，針對彰化市公有民生市場、華陽市場、民權市場、南門市場及民有三民市場，宣導市場分流管制，以身分證尾數單雙號分流採買，市場每週一休市，每週三、五、日由單號採買，每週二、四、六由雙號採買。

不過，因彰化市場的經營型態與環境，與其他縣市不同，彰化市長林世賢說，市公所此一人流管制做法只是宣導，無非希望消費者能自主分流，上市場採買「多量少次」，除了能減少傳染疫情疑慮外，商家同樣做到生意，一舉兩得。