南投38所國小閱讀獎勵獎品巧克力 轉贈第一線醫護人員

南投縣文化局和18度C文化基金會共同推動「熊愛閱讀」閱讀護照計畫，參加的國小達到基本閱讀門檻，便贈送1桶巧克力，全縣38所國小透過獎勵，獲得4431桶巧克力，師生感謝醫護人員防疫辛勞，今天全數捐給6家醫療院所，為第一線醫護人員加油打氣。

文化局長林榮森說，「熊愛閱讀」閱讀護照計畫推動多年，為了鼓勵學生參與，18度C文化基金會提供「閱讀集點趣」，參與國小學生半年內達成基本閱讀門檻，包括低年級60冊、中年級60冊、高年級40冊，便可獲得18度C文化基金會一桶巧克力普獎的獎勵。

這學期獎勵，原本6月3日要寄到各學校，但新冠肺炎疫情嚴重，教育部延長停課至7月2日，為了減少群聚風險，文化局透過各鄉鎮協助調查，縣內共有38所小學決議，將閱讀所達成的獎勵計4431桶，由18度C文化基金會以學校名義捐贈第一線醫護人員。18度C還加碼贈送咖啡禮品、招牌生吐司與防護噴霧。

受贈醫療院所為南投醫院、台中榮民總醫院、竹山秀傳醫院、員榮醫療社團法人員榮醫院、埔里基督教醫院、埔里榮民醫院。