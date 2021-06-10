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南投清潔隊員環境消毒壓力大 落實垃圾分類幫忙減壓

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣新冠肺炎疫情爆發，清潔隊員得沿著確診足跡環境消毒，工作壓力大增。圖／讀者提供
南投縣新冠肺炎疫情爆發，清潔隊員得沿著確診足跡環境消毒，工作壓力大增。圖／讀者提供

國內新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣確診數增加，清潔隊員除了垃圾清運，又多了環境消毒工作，一名清潔隊員說，在確診區域內環境擔心感染，身心壓力也很大。南投縣環保局請民眾配合，倒垃圾前應落實垃圾分類並戴好口罩，幫辛苦的清潔隊員減壓。

南投縣新冠肺炎出現群聚感染，南投縣環保局便配合13鄉鎮市公所清潔隊展開全縣消毒，除了校園、市場等公共區域及住宅社區周邊，更加強確診者足跡所在的聚落巷弄消毒，讓居民安心也發揮遏阻疫毒擴散效果。

清潔隊員是環境消毒主力，一名清潔隊員說，天氣炎熱，但擔心被感染，要配戴醫療口罩、手套、防護衣全身包緊緊，在大太陽底下噴藥消毒，噴完後已是全身大汗。尤其，在確診足跡所在區域消毒，一般人怕、他們更怕，只能咬牙忍耐，也希望大家能配合防疫，少出門戴好口罩，疫情獲得控制，清潔隊員的工作壓力自然減輕。

南投縣環保局長方信雄說，除了第一線醫護人員外，清潔隊員分攤大量環境消毒工作，相當辛苦。他呼籲南投鄉親做好防疫人員後盾，丟垃圾時，請民眾戴好口罩並保持1公尺以上的社交距離、減少交談，降低清潔隊員染疫風險。

倒垃圾前也請民眾做好分類，不要將寶特瓶等資源回收物丟在垃圾袋內，不僅減少垃圾，清潔人員也免去破袋稽查的麻煩；使用過的口罩則應丟在一般垃圾袋內同時綁好，若隨意亂丟口罩，將依違反廢棄物清理法第27條規定，最重可罰6000元。

清潔隊員穿上防護衣、戴上口罩、手套在大熱天消毒，就算滿身大汗也得咬牙苦撐。圖／讀者提供
清潔隊員穿上防護衣、戴上口罩、手套在大熱天消毒，就算滿身大汗也得咬牙苦撐。圖／讀者提供

口罩 新冠肺炎

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