南投清潔隊員環境消毒壓力大 落實垃圾分類幫忙減壓

國內新冠肺炎疫情嚴峻，南投縣確診數增加，清潔隊員除了垃圾清運，又多了環境消毒工作，一名清潔隊員說，在確診區域內環境擔心感染，身心壓力也很大。南投縣環保局請民眾配合，倒垃圾前應落實垃圾分類並戴好口罩，幫辛苦的清潔隊員減壓。

南投縣新冠肺炎出現群聚感染，南投縣環保局便配合13鄉鎮市公所清潔隊展開全縣消毒，除了校園、市場等公共區域及住宅社區周邊，更加強確診者足跡所在的聚落巷弄消毒，讓居民安心也發揮遏阻疫毒擴散效果。

清潔隊員是環境消毒主力，一名清潔隊員說，天氣炎熱，但擔心被感染，要配戴醫療口罩、手套、防護衣全身包緊緊，在大太陽底下噴藥消毒，噴完後已是全身大汗。尤其，在確診足跡所在區域消毒，一般人怕、他們更怕，只能咬牙忍耐，也希望大家能配合防疫，少出門戴好口罩，疫情獲得控制，清潔隊員的工作壓力自然減輕。

南投縣環保局長方信雄說，除了第一線醫護人員外，清潔隊員分攤大量環境消毒工作，相當辛苦。他呼籲南投鄉親做好防疫人員後盾，丟垃圾時，請民眾戴好口罩並保持1公尺以上的社交距離、減少交談，降低清潔隊員染疫風險。