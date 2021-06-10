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大旱損農 南投埔里百香果、木瓜受重傷盼救助

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮百香果因乾旱，開花結果狀況極差，產量大受影響。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮百香果因乾旱，開花結果狀況極差，產量大受影響。圖／埔里公所提供

南投縣埔里鎮是國內百香果、木瓜的重要產區，但受先前嚴重乾旱影響，木瓜因生長狀況異常，有的不結果，結果又長不大；百香果開花狀況極差，結果率大受影響，也直接影響產量，粗估恐銳減逾5成，當地公所盼農委會農民度過難關。

埔里鎮公所指出，全鎮百香果栽種面積達500公頃，木瓜種植則約有200公頃，分別是國內最大及第三大產地，鎮內又以合成里大坪頂地區為主要種植區域，未料今年旱情嚴重，灌溉水源不足，導致百香果、木瓜面臨嚴重災損，產況受重傷。

「沒有花，怎麼會結果。」陳姓百香果農說，去年底新栽果苗，正常來說，現在一株應要結上百來顆果實，未料今年碰上乾旱，4、5月開花期開花稀落，幾乎全軍覆沒，就算結了花苞，也因溫度過高不易著果，收成銳減逾半，受損情況嚴重。

類似狀況發生在木瓜上，林姓農民說，依照正常生長速度，現在每棵木瓜樹都該結實纍纍，1棵樹少說30顆果，卻遇到半世紀來最嚴重旱災，果樹汲取到水份就用來存活保命，根本不結果，結果也長不大，現在只能鏟除，入冬再重新栽種。

埔里公所表示，埔里地區民生、農業灌溉均仰賴地下水，而大坪頂地區因地勢較高，過去水源就不比平地穩定，今年乾旱導致缺水狀況加劇，當地百香果、木瓜等農作物生長大受影響，為此啟動農損調查，初步評估後續都恐達5成以上。

埔里鎮長廖志城則說，嚴重乾旱使得農民生計受到嚴重影響，目前公所已初步完成相關農損勘查，統計百香果、木瓜等受害作物面積完成後，會盡速呈報給農委會，希望相關單位能迅速啟動相關救助方案，讓農民度過難關，也協助盡快復耕。

南投縣埔里鎮百香果因乾旱受損嚴重，埔里鎮長廖志城（右）親往了解受災狀況。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮百香果因乾旱受損嚴重，埔里鎮長廖志城（右）親往了解受災狀況。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮木瓜因大旱，根本不結果，結果也長不大，如今只能鏟除。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮木瓜因大旱，根本不結果，結果也長不大，如今只能鏟除。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮木瓜因大旱，根本不結果，結果也長不大，如今只能鏟除。圖／埔里公所提供
南投縣埔里鎮木瓜因大旱，根本不結果，結果也長不大，如今只能鏟除。圖／埔里公所提供

埔里 農民 農委會

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