聽新聞
test
0:00 / 0:00
大旱損農 南投埔里百香果、木瓜受重傷盼救助
南投縣埔里鎮是國內百香果、木瓜的重要產區，但受先前嚴重乾旱影響，木瓜因生長狀況異常，有的不結果，結果又長不大；百香果開花狀況極差，結果率大受影響，也直接影響產量，粗估恐銳減逾5成，當地公所盼農委會助農民度過難關。
埔里鎮公所指出，全鎮百香果栽種面積達500公頃，木瓜種植則約有200公頃，分別是國內最大及第三大產地，鎮內又以合成里大坪頂地區為主要種植區域，未料今年旱情嚴重，灌溉水源不足，導致百香果、木瓜面臨嚴重災損，產況受重傷。
「沒有花，怎麼會結果。」陳姓百香果農說，去年底新栽果苗，正常來說，現在一株應要結上百來顆果實，未料今年碰上乾旱，4、5月開花期開花稀落，幾乎全軍覆沒，就算結了花苞，也因溫度過高不易著果，收成銳減逾半，受損情況嚴重。
類似狀況發生在木瓜上，林姓農民說，依照正常生長速度，現在每棵木瓜樹都該結實纍纍，1棵樹少說30顆果，卻遇到半世紀來最嚴重旱災，果樹汲取到水份就用來存活保命，根本不結果，結果也長不大，現在只能鏟除，入冬再重新栽種。
埔里公所表示，埔里地區民生、農業灌溉均仰賴地下水，而大坪頂地區因地勢較高，過去水源就不比平地穩定，今年乾旱導致缺水狀況加劇，當地百香果、木瓜等農作物生長大受影響，為此啟動農損調查，初步評估後續都恐達5成以上。
埔里鎮長廖志城則說，嚴重乾旱使得農民生計受到嚴重影響，目前公所已初步完成相關農損勘查，統計百香果、木瓜等受害作物面積完成後，會盡速呈報給農委會，希望相關單位能迅速啟動相關救助方案，讓農民度過難關，也協助盡快復耕。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言