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桃竹苗休耕沒水稻 彰化稻穀收購開盤價漲一成農民歡喜

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣一期稻作進入收割期，開盤價比往年多一成。記者簡慧珍／攝影
彰化縣一期稻作進入收割期，開盤價比往年多一成。記者簡慧珍／攝影

今年彰化地區一期稻作開始收割，每百台斤濕穀市場收購價格1010元起跳，比去年同期上漲一成，農民眉開眼笑。市場預料北部水稻田大面積休耕，中部地區割完稻，沒有台中以北的稻穀接力上場，中部穀價將持續看俏。

中部地區5月31日豪雨，接著每天都有一點雨量，已有局部稻作倒伏，彰化地區農民擔心繼續下雨，可能更多水稻倒伏，已倒伏的前天起開始收割，前天起開始僱工收割，糧商開出每百台斤濕穀1010元的收購價。

竹塘鄉農會總幹事詹光信今天表示，今年一期桃竹苗大面積休耕，糧商觀察今年台灣一期稻穀整體收成減少，並在不知何時會下雨的預期心理之下，對南部一期每百台斤濕穀開出收購價1050元，跟往年相比，行情真的很好，5月底到最近雨水來了，解除旱象，收購價格稍微下滑，但仍相當「好價」。

彰化地區一期稻作去年每百台斤濕穀從920元、930元起跑，最高價980元，今年收購喊出每百台斤濕穀1010元，即使少量稻子倒伏，稻穀含水量較高，依舊不受影響，而且北部水稻不多，中部稻穀收購價格後勢看漲。

今年水稻成長期間雖沒下雨，但農民抽地下水灌溉，水量充足，水稻沒風災雨災，家家戶戶豐收，每公頃收成1萬8千台斤到2萬台斤，往年一期稻作每公頃收成1萬7千台斤到1萬8台斤就算豐收，若遇風災雨災，只收成1萬5千到1萬6千台斤。

農民 農會

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