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就是挺警察！台中郵務人員自掏腰包送警8千片醫療口罩

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
郵務人員彭大任（右）有感轄區員警為防疫、治安奔波，自掏腰包購買8千片醫療口罩，親送到台中市警察局第五分局員警手中。圖／台中市警察局第五分局提供
郵務人員彭大任（右）有感轄區員警為防疫、治安奔波，自掏腰包購買8千片醫療口罩，親送到台中市警察局第五分局員警手中。圖／台中市警察局第五分局提供

郵務人員送口罩到派出所！台中市擔任郵務人員的彭大任，有感轄區員警為防疫、治安奔波，昨自掏腰包購買8千片醫療用口罩，並親送到台中市警察局第五分局員警手中，對抗看不見的新冠肺炎疫情，第一線員警有足夠物資自保。

家住北屯區的郵務人員彭大任，因自身工作需與民眾接觸、交談，部分工作性質與警察相近，有感員警執行防疫任務，需頻繁替換口罩，風險相當高，由市議員沈佑蓮協助接洽，彭大任自費購買4大箱、8千片醫療口罩，贈送給轄區員警使用，謝謝人民保母守護市民。

民力愛心無限！財團法人台灣行善文化藝術基金會的號召下，新新營造管理顧問有限公司昨天下午贈送1萬片醫療口罩、100個防護面罩到第五警分局。

基金會祕書長李淑娟與營造公司董事長温燿嘉表示，疫情持續延燒，第一線執勤員警除協助防疫工作，也擔負轄區治安及交通等工作事宜，為了加強員警自身防護，避免暴露於高風險中，特致贈防疫面罩及口罩，協助警方做好防疫工作。

第五分局分局長林沐弘表示，感謝民眾捐贈防疫物資力挺警察防疫，加強實質的防護讓員警能安心執勤；林也呼籲，面對疫情絕不可鬆懈，請民眾配合遵守各項防疫措施，保護你我健康安全，一同度過疫情難關。

新新營造管理顧問有限公司贈送1萬片醫療口罩、100個防護面罩到台中市第五警分局，替員警加油打氣。圖／台中市警察局第五分局提供
新新營造管理顧問有限公司贈送1萬片醫療口罩、100個防護面罩到台中市第五警分局，替員警加油打氣。圖／台中市警察局第五分局提供
郵務人員彭大任（中）有感轄區員警為防疫、治安奔波，自掏腰包購買8千片醫療口罩，親送到台中市警察局第五分局員警手中。圖／台中市警察局第五分局提供
郵務人員彭大任（中）有感轄區員警為防疫、治安奔波，自掏腰包購買8千片醫療口罩，親送到台中市警察局第五分局員警手中。圖／台中市警察局第五分局提供
新新營造管理顧問有限公司贈送1萬片醫療口罩、100個防護面罩到台中市第五警分局，替員警加油打氣。圖／台中市警察局第五分局提供
新新營造管理顧問有限公司贈送1萬片醫療口罩、100個防護面罩到台中市第五警分局，替員警加油打氣。圖／台中市警察局第五分局提供

口罩 疫情

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