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日月潭水位續回升 九蛙疊像仍未碰到潭水

中央社 / 南投9日電
日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」。圖／聯合報系資料照
日月潭被視為水情指標「九蛙疊像」。圖／聯合報系資料照

南投日月潭水位持續回升，不過日月潭九蛙疊像裡最底下的青蛙仍未碰到潭水；日管處指出，九蛙疊像步道仍在整修中，銅像先用帆布包覆，步道整修工程預計在7月完工。

根據水利署的網站資料，日月潭水庫今天下午5時的水位高度為740公尺，距離滿水位748公尺仍有一段差距，蓄水率則為54.9%。

日月潭國家風景區管理處指出，日月潭著名景點九蛙疊像以及周邊步道去年11月展開整修工程，為了保護銅製的九蛙疊像，施工單位用帆布包覆住銅像，最近日月潭水位雖回升，但最底下的青蛙仍未碰到潭水。

日管處表示，整修工程目前正在施設鋪面與欄杆，預計6月底完工並辦理驗收，最快7月中之後就可對外開放，新完工的步道平台會更寬闊，也會更接近九蛙，方便遊客參觀。

日管處指出，九蛙疊像是為了凸顯日月潭抽蓄發電，導致每天會有將近2公尺水位落差的有趣現象，遊客在同一天不同時段造訪，會發現露出水面的青蛙數量不同，藉此了解日月潭抽蓄發電的水位變化。

日月潭 國家風景區 水庫

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