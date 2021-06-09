中市長青學苑千名教師陳情沒收入 社局：日後可補上

台中市議員周永鴻近期收到不少長青學苑教師陳情，近千名教師停課期間沒收入，又不適用紓困方案，有人生計成問題。周永鴻要求市府，應盤點各級教育的鐘點教師，提出紓困專案。社會局表示，長青學苑採學期制，沒上的課日後可補上。

台中市長青學苑是市府推廣終身教育設立，台中市各區近1000個班，數萬人次上課。社會局今年度編列1.08億預算提撥給各區公所，公所委辦或補助民間單位辦理長青學苑課程。

周永鴻指出，台中市長青學苑去年因疫情嚴峻，上學期課程從3月中停課到暑假。今年又遇到疫情三級警戒，再度得停課至暑假。停課期間沒有退學費，但教師拿不到鐘點費，近千名老師生活辛苦，詢問相關單位，只得到可以試著申請衛福部擴大急難紓困的回應，但要申請工作證明時，公所又推託，讓他們感到無助。

周永鴻表示，長青學苑教師、課後照顧老師、兼職老師、以及特教班助教員等教職員，受到疫情衝擊，市府應重視近5000人的生活問題，他要求市府應該盤點各級教育中的鐘點教師，在紓困十方中再加一項專案，幫助他們度難關。

教育局表示，中央紓困4.0方案補助未納入這群非典型勞動者，造成疫情期間無鐘點費收入，考量這是全國一致議題，與其他五都相關單位聯繫，教育局著手盤點影響人數，光是課後照顧約1800人丶各校代理代課教師任職期不一，將向教育部國教署反映建議中央參考基層反映。

社會局則表示，長青學苑的課程採學期制，目前沒上完的課程，日後可安排補上。