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屍體沒染疫跡象…6人中5確診 法醫：死亡案應全PCR

疫情下禁止探病 癌末夫與妻隔玻璃窗道別

中央社 / 台中9日電

疫情嚴峻，醫院禁止探病，台中慈濟醫院心蓮病房一名癌末病人，幾個月沒見家人，在院方安排下，夫妻倆隔窗相望，輕聲道別，當天下午病人安祥往生，最後會面讓雙方沒有遺憾。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，各大醫院禁止探病。台中慈濟醫院表示，收治在心蓮病房與生命拔河的病人，使用視訊是不夠的，安寧病房的病患與家屬見一次面、少一次面。

護理長黃美玲指出，在不影響感染控制下，讓病人與家屬隔著落地窗相望，透過手機互相通話。雖然推出病房很費功夫，但為了安定家屬的心，花時間好好促成，成了「另類的見面會」。

一名癌末病人轉到心蓮病房後因碰上疫情升溫，家人無法探視。黃美玲發現，病人血壓在80左右撐了一天，多年經驗讓她感覺病人好像在等什麼。黃美玲聯繫病人女兒，得知病人已經幾個月沒看到妻子，也許在等待媽媽，想見最後一面。

經過院方安排下，病人太太隔著窗與病人道別，輕聲說著要安心，會好好照顧自己，提醒先生要跟緊菩薩腳步。黃美玲表示，短短10多分鐘，氣氛安靜、溫暖。和家人道別後，病人當天下午4點安詳往生。

另名病人蓉蓉正住院做乳癌末期症狀控制，看護推她到玻璃門前與先生及小孩見面。貼心的孩子還準備水果給媽媽，輾轉由護理人員協助轉交，蓉蓉吃到水果開心極了。

黃美玲表示，最後的會面，家屬與病人雖然無法彼此握手道愛、道別，但能見上面，有形的玻璃也化成無形，彼此都沒有遺憾。

疫情 慈濟

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