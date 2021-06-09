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台中日曜天地OUTLET 預約就有封櫃的VIP專屬服務

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
疫情下百貨業首當其衝，台中日曜天地OUTLET推出「OUTLET預約安心購」活動，只要線上填寫表單預約，就能獨享1個小時的VIP等級封櫃專屬服務。圖／日曜天地OUTLET提供
疫情下百貨業首當其衝，台中日曜天地OUTLET推出「OUTLET預約安心購」活動，只要線上填寫表單預約，就能獨享1個小時的VIP等級封櫃專屬服務。圖／日曜天地OUTLET提供

疫情下百貨業首當其衝，台中日曜天地OUTLET不但今天起在臉書開直播銷貨，還推出「OUTLET預約安心購」活動，只要線上填寫表單預約，就能獨享1個小時的VIP等級封櫃專屬服務，且當天消費滿500元，就加贈美味餐盒一份，購物完可以直接把晚餐帶著走。

日曜天地OUTLET指出，這波疫情衝擊下，許多OUTLET同業停業，但他們要宣布：「與各品牌一同面對挑戰，啟動虛實通路購物應戰」希望能在疫情走中出一條新路。

他們說，對於愛逛街的消費者，已快一個月沒出門，大家都悶的心煩，日曜天地OUTLET了解民眾的苦悶心聲，因此特別推出逛街預約制的新服務，只要線上填寫表單預約，就能獨享一個小時封櫃的時光，不但避免了與他人接觸，還免去了社交距離，能像VIP一樣盡情享受服務人員的專屬服務。

當天在該櫃消費滿500元，更加贈美味餐盒乙份，購物完晚餐直接帶著走。

另外，日曜天地OUTLET也在每天中午12時利用臉書開直播，以短短的10至20分鐘推出價格優惠的「直播價」商品，同時也鼓勵線上團購食品飲料，例如泡麵、零食等。

日曜天地臉書網址：https://www.facebook.com/Shinysunoutlet

疫情下百貨業首當其衝，台中日曜天地OUTLET今天起在臉書開直播銷貨。圖／日曜天地OUTLET提供
疫情下百貨業首當其衝，台中日曜天地OUTLET今天起在臉書開直播銷貨。圖／日曜天地OUTLET提供

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