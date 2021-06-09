彰縣清水岩寺百年來首次不提供取午時水 避免群聚

疫情嚴峻，彰化縣清水岩寺端午節不提供取甘露泉午時水了，清水岩寺管理委員會總幹事陳慶福說，每年到端午節就會湧進民眾取午時水，但今年為了避免群聚，清水岩寺決定端午節當天關閉廟門，不開放取午時水，請民眾體諒。

「這應該是百年來首度關廟門，不提供午時水」陳慶福說，即使SARS當年也沒這樣，那時也是不少人特意前來求午時水，但此次實在傳染力大，一定要提高防疫規格。

去年端午節因疫情期間，民眾為求平安，約有數百人大排長龍求午時水，因為相傳端午節當天正午的午時水可除穢淨化，為免像去年一樣，目前三級防疫警戒，室外不得超過十人群聚，也為免群聚有感染風險，管理會決定首度不提供取午時水。

清水岩寺的甘露泉被列為全省三大名泉之一，是二百多年前在上方八卦山脈十八彎古道冒出湧泉，先人引水到下方清水岩寺，水質甘甜而聞名，平時也常有民眾前來取水。