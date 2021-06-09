端午避免群聚 中市府成立「景點疏導隊」不聽就罰

疫情仍嚴峻，不少民眾悶壞了，端午連假3天可能會到風景區透透氣，台中市政府祭出「景點疏導隊」，將派員到台中市各景點勸導民眾不要群聚，避免成為防疫破口。

台中市長盧秀燕今天下午在台中市疫情指揮中心記者會中表示，端午假期一定要守好，因此市府提出4大控管對策，包括加強勸導民眾不要返鄉、跨縣市移動；針對進入台中市的民眾，會在台中邊境重要道路劃定範圍發簡訊，提醒民眾做好自主健康管理；在雙鐵、國道、客運等重要交通樞紐設置「防疫門」，民眾下車必需經過消毒門；並成立「景點疏導隊」加強勸導。

觀旅局長韓育琪表示，「防疫不出門，疫情不找上門」，民眾端午連假3天可能會到風景區，戶外禁止10人以上群聚，市府成立「景點疏導隊」，6月12日至14日將派員到場勸導民眾戶外不要群聚，包括大坑登山步道、大甲鐵砧山雕塑公園、東豐自行車綠廊、后豐鐵馬道、潭雅神綠園道、高美濕地，草悟道，彩虹眷村等景點，不聽勸導者則依法開罰。